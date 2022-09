(Adnkronos) -

Un sondaggio di Uber Eats rivela i cibi associati agli schieramenti politici

• Dieta ipercalorica più affine ai politici di destra, fruttariana a sinistra, vegana al centro.

• In quanto a location, il politico di destra viene immaginato al fast food, mentre al centro e a sinistra sembrano prediligere il cibo a domicilio.

Milano, 29 settembre 2022 – Politica e cibo sono due concetti che da sempre hanno una particolare affinità nella cultura italiana, tanto da aver stimolato la creatività di alcuni tra i più grandi cantautori del nostro paese… Cos’è la destra? Cos’è la sinistra? Il centro? Al fine di aggiornare questa percezione al 2022, un sondaggio condotto da Uber Eats rivela quali sono i cibi che oggi gli italiani associano agli schieramenti politici tradizionali.

La pasta è il punto di partenza. Per cominciare dalle basi, abbiamo chiesto quali sono i cibi che più di altri vengono associati alla politica in generale e a farla da padrona è la pasta, seguita da pizza, dolci e gelato.

Approccio al cibo Vs politica

Il regime alimentare che viene maggiormente associato alla destra coincide con la dieta ipercalorica, mentre la sinistra viene rappresentata dalla dieta fruttariana. Riguardo al centro, prima fra tutte è la dieta vegana.

Cibi di destra, sinistra e centro

A scombinare gli stereotipi associati a uno dei cibi più popolari d’Italia c’è la pizza margherita: è di destra. Dello stesso schieramento seguono in classifica gli spaghetti e il burger. In quanto a cibi di sinistra al primo posto c’è il cibo etnico, seguito anche in questo caso dagli spaghetti. Mentre al terzo posto c’è il panino gourmet. I primi tre cibi definiti di centro sono ancora una volta la pizza margherita, seguita dagli spaghetti e dalla bistecca.

Location, cibo, politica

“Dove immagini preferirebbe mangiare un politico di destra, sinistra o centro?”. Ecco come gli italiani intervistati hanno risposto:

• Politici di destra: 1. Al fast food; 2. Al ristorante; 3. Ordinando cibo a domicilio

• Politici di sinistra: 1. Ordinando cibo a domicilio; 2. Cucinando a casa; 3. Al pub

• Politici di centro: 1. Ordinando cibo a domicilio; 2. All’aperto; 3. Cucinando da casa

Gusti e sapori della politica

Abbiamo chiesto agli intervistati quali sono secondo loro i tipi di cucina che meglio rappresentano destra, sinistra e centro. La cucina etnica la fa da padrona a sinistra, mentre la cucina nazionale è vista tra le preferite al centro e a destra.

…E il tipo di cottura?

Per concludere di fino, abbiamo indagato anche sul tipo di cottura che secondo gli italiani intervistati è preferita dai politici dei vari schieramenti.

• Politici di destra: 1. A bagnomaria; 2. In padella; 3. Al vapore

• Politici di sinistra: 1. Al forno; 2. Frittura; 3. In padella

• Politici di centro: 1. In padella; 2. Al vapore; 3. Microonde

Metodologia

Sono circa 1200 utenti web le persone coinvolte nello studio. La ricerca è condotta su un campione di donne e uomini definito trasversalmente nella fascia d’età dai 20-50 anni di diverso titolo di studio e professione, includendo nello studio solo coloro che hanno fatto espressamente riferimento alla loro provenienza geografica per rendicontare al meglio gli utenti indagati. Il metodo impiegato è l’innovativo WOA (Web Opinion Analysis). Si tratta di uno screening della rete compiuto monitorando blog, forum e i principali social network – Facebook, Twitter, YouTube – con l’intento di captare come gli utenti web si pongono rispetto a un determinato tema. La griglia dei campi di indagine ha aggregato in macro-risposte gli interventi degli utenti sull’argomento di fondo, filtrando la grossa mole di informazioni reperite al fine di ridurle all’essenziale ed essere lavorate per i soli fini analitici che l’indagine propone

