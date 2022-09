UniConverter è leader del settore in quanto è stato aggiornato per essere compatibile con i chip Apple Silicon di Mac.

VANCOUVER, BC, 26 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Wondershare UniConverter ha lanciato V14.2 con supporto per chip M1/M2. I chip, che hanno mostrato risultati impressionanti al WWDC 2022 nell'ambito dell'aggiornamento di Apple Silicon, apportano ai MacBook un significativo aumento della velocità GPU e il 50% di larghezza di banda di memoria in più rispetto alle generazioni precedenti. Ora, sul MacBook più avanzato con chip M1/M2 gli utenti possono utilizzare UniConverter per gestire tutti i formati video.

"UniConverter, un toolbox video completo per convertire, comprimere, modificare video, masterizzare DVD e molto altro, mira a semplificare il processo di editing video per tutti" ha dichiarato Kevin Young, Product Director di Wondershare UniConverter. "Per tutti i creatori, Wondershare desidera che UniConverter funzioni perfettamente su qualsiasi dispositivo e sistema. Pertanto, UniConverter ha completato il supporto per Apple Silicon in appena tre mesi dall'immissione sul mercato".

UniConverter V14.2 è compatibile con Apple Silicon nei seguenti modi:

UniConverter V14.2 ha una compatibilità retroattiva, quindi funziona ancora senza problemi con i Macbook che dispongono di chip Intel. Gli utenti possono scaricare UniConverter dal sito ufficiale di Wondershare e il sistema installerà la versione corretta per verificarne la compatibilità con M1/M2 o il chip Intel.

Nel complesso, gli utenti saranno soddisfatti del funzionamento stabile e fluido di UniConverter con i chip Apple Silicon M1/M2. Sfrutta la potenza aggiuntiva dei chip aggiornati per fornire le massime velocità di conversione sul mercato.

Compatibilità e prezzo

Wondershare UniConverter V 14.2 è compatibile con MacBook con chip Intel o Apple Silicon. Ha un prezzo di partenza di 49,99 USD all'anno; in alternativa è possibile acquistare una licenza perpetua a 79,99 USD. Per prove e download gratuiti, visitate https://uniconverter.wondershare.it/video-converter-ultimate-mac.html o seguiteci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

