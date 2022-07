(Adnkronos) - Il settore turistico oggi richiede professionisti con competenze valide e certificate. Frequentare un Master qualificato può fare la differenza.

Roma, 4 luglio 2022. Il Piano di Studi del Master in Turismo di Uninform si rinnova grazie all’introduzione di tematiche emergenti come l’Intelligenza Artificiale nelle strutture ricettive, il Metaverso ed il Marketing Digitale, ma non solo, anche la Settimana di Didattica in Crociera della 50^ Edizione viene rinnovata.

La riunione semestrale a bordo di Costa Firenze

Si è tenuta la scorsa settimana a bordo di uno dei gioielli della flotta di Costa Crociere la consueta riunione semestrale tra la Direzione, l’Ufficio Placement ed alcuni referenti delle Aziende Partner (tra cui, ovviamente, Costa Crociere) per ridefinire il Piano di Studi in funzione dell’attuale curva di domanda di lavoro e delle esigenze delle Aziende del settore turistico.

“Il Piano di Studi del Master TQM è sicuramente uno dei punti di forza dell’unico Master in Turismo che, da oltre 15 anni, garantisce un Placement Occupazionale del 93%” sottolinea il Direttore di Uninform Group, l’Avv. Giovanni Giordano, e prosegue “sarebbe impensabile però, non aggiornare un Piano di Studi che, seppur estremamente valido, necessita di un continuo aggiornamento in funzione di quelle che sono le tematiche emergenti e le esigenze delle aziende operanti all’interno del settore turistico, ad esempio una delle novità introdotte per la nuova Edizione del Master TQM è quella dello svolgimento di un modulo all’interno del Metaverso, un nuovo modo di fare turismo, oggi sfruttato da tantissimi musei, castelli e ville che, trasferendosi nella realtà virtuale, accolgono un pubblico sempre più ampio” [ndr. si veda, ad esempio, il successo del Palazzo Jais in India, oggi visitabile anche nel Metaverso]

“La necessità di strutturare un Piano di Studi sempre aggiornato ci porta a riunirci, ogni sei mesi, per svolgere un’analisi del fabbisogno delle Aziende Partner per comprendere esattamente le loro esigenze e anche in base a queste aggiorniamo il programma del Master. Questo ci consente di insegnare in aula, ai nostri allievi, ciò che è effettivamente richiesto dalle aziende, in modo da avere una formazione totalmente allineata alle esigenze del mondo del lavoro e proporre così un Master d’eccellenza altamente professionalizzante”.

Importanti novità anche per la Settimana di Didattica in Crociera

La Settimana di Didattica in Crociera rappresenta per gli allievi del Master TQM un importante tassello della Fase d’Aula, della durata complessiva di 2 mesi, in cui poter approfondire il Sistema Turistico Integrato per eccellenza: il comparto crocieristico. Una Fase d’Aula di questo tipo, unitamente ai 10 Attestati rilasciati, consente all’Allievo di svolgere la Fase di Doppio Stage, in Italia e/o all’estero, con un profilo lavorativo decisamente più spendibile, il che favorisce l’assunzione al termine dello stage e consente al Master TQM di vantare un Placement Occupazionale del 93%.

“Uninform Group ha saputo organizzare un incastro perfetto tra il viaggio, quindi la conoscenza di nuovi luoghi e culture e la formazione, grazie a docenti di altissimo livello, che ci hanno trasmesso le loro conoscenze e motivato a dare il massimo di noi stessi. Infine, la possibilità di condividere tutto questo con i miei compagni del Master è stata un’emozione così forte che rimarrà per sempre dentro di me” testimonia Annalisa Borghetti, allieva della 49esima Edizione, al termine della Settimana di Didattica in Crociera.

La prossima Edizione del Master in Turismo di Uninform verrà ospitata a bordo della nuovissima Costa Firenze, la nave più moderna della flotta di Costa Crociere. Con 13 Ristoranti, 7 Bar & Lounge ed altre aree, la Settimana di Didattica in Crociera si prospetta l’esperienza unica che caratterizza, da 49 Edizioni, la Fase d’Aula del Master TQM. Svolgere 7 giorni a bordo di una delle navi da crociera più famose al mondo significa consentire agli Allievi di toccare con mano i vari reparti del settore turistico, tutti concentrati a bordo di un enorme hotel 5 stelle lusso galleggiante. Grazie agli interventi degli Ufficiali di bordo e le visite guidate nelle varie aree si potranno approfondire i vari aspetti di settori come il Food & Beverage, il Congressuale ed Eventi, il Revenue e molto altro ancora, il tutto contornato dagli splendidi ambienti che solo una nave moderna come Costa Firenze può restituire.

Alla Fase d’Aula seguirà l’esperienza di Stage Garantito di 6 mesi, in Italia o all’estero, individuato in base alle preferenze di settore e geografiche indicate dal candidato.

“La fase d’aula, unitamente ai 10 Attestati qualificati CEPAS, consente di svolgere lo stage accompagnati da un importante bagaglio formativo e, soprattutto, specialistico” sottolinea la Responsabile dell’Ufficio Placement del Master TQM, la Dott.ssa Lucia Tagliaferri – “è grazie all’eccellente Piano di Studi del Master TQM che migliaia di ex allievi oggi lavorano nelle più importanti aziende del settore turistico al mondo. Penso, ad esempio, a Schantal, oggi Guest Relation Supervisor in The AbuDhabi Edition – 5 stelle, a Chiara, oggi assunta in Excelsior Milano dopo lo stage in Hilton Roma proposto dal Master TQM o ancora a Marilide, oggi assunta al 25Hours Dubai – 5 stelle”.

È forse questa la più importante promozione che un Percorso di Studi, come il Master in Turismo di Uninform, presente sul mercato da oltre 15 anni, può fare: sottolineare il successo delle migliaia di ex Allievi diplomati, oggi Manager del settore turistico.

• CONTATTI: https://www.uninform.com/master-turismo-tqm/?utmsource=Redazionale0622&utmmedium=Articolo