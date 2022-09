(Adnkronos) - Con la sua produzione artigianale di liquori pregiati, la giovane attività si fa portavoce della rinascita della città pugliese.

Taranto, 15 settembre 2022.Taranto sta vivendo una vera e propria ripresa economica e sociale con un rilancio che parte anche dalle piccole realtà imprenditoriali del territorio. Farsi partecipe del processo di rinascita della città dei due Mari è l’obiettivo de Li Cuori Di Dodo, giovane ma già ben avviata attività artigianale che produce amari e liquori pregiati esclusivamente “made in Taranto”.

«La nostra attività si inserisce perfettamente nel percorso di ripresa della nostra bella città: qui, infatti, sono aumentate le piccole realtà imprenditoriali, la località sta vivendo una riscoperta anche turistica che finalmente le dà pregio e lustro, è in atto un rinnovato interesse per i prodotti tipici locali, le eccellenze che tutto il mondo apprezza… In sostanza Taranto sta ripartendo con una giusta voglia di riscatto dopo tanti anni di oblio. In questo contesto, i nostri prodotti, dall’amaro a tutto l’assortimento di liquori, rappresentano il nostro desiderio di partecipare attivamente a questa rinascita», esordisce Marco Franzé che, con Emanuela Fumarola e gli altri due soci Massimiliano Fumarola e Pierpaolo Ruggiero, ha realizzato un sogno creando Li Cuori Di Dodo, un’azienda che propone liquori originali e alternativi rispetto alle solite proposte in commercio.

Offrire qualcosa di nuovo: questa è stata la sfida dei quattro soci.

«Creare distillati nuovi, inediti, genuini e che richiamassero i gusti e i sapori di questo territorio è stato l’impulso principale che ci ha fatto iniziare - spiega Emanuela Fumarola –: spinti anche dalla passione per il buon bere, come si dice, abbiamo allestito il nostro laboratorio, il vero cuore pulsante delle nostre creazioni. La scelta è ricaduta su Taranto, ovviamente, e realizzare tutto in loco, dal laboratorio all’imbottigliamento, dall’etichettatura alla distribuzione si è rivelata la carta vincente per lavorare bene e anche per tributare a questa magnifica città il valore che merita».

Liquori innovativi e di eccellenza, dunque, dove l’artigianalità è il caposaldo per ottenere prodotti ottimi… perché quando si parla di alcolici non tutti i liquori sono uguali. La formula dell’azienda tarantina è una sola: ingredienti naturali sceltissimi, armonia di gusti e sapori e un tocco di estro e originalità.

«Per preparare il nostro Amaro 099 e la linea di liquori “Cuor di…”, a base di cacao e rhum – illustra Marco Franzé - utilizziamo solo materie prime d’eccellenza, selezionando i migliori ingredienti del territorio. La sperimentazione è il punto cardine attorno a cui ruota parte della nostra attività artigianale: ricerchiamo abbinamenti insoliti e distintivi che conferiscano al prodotto finale un gusto morbido ed equilibrato, adatto anche a chi non ama i sapori troppo marcatamente alcolici o artificiosi, purtroppo prerogativa di molti amari».

Nel laboratorio de Li Cuori Di Dodo prendono infatti vita l’Amaro 099 che racchiude in sé i profumi tipici di agrumi, liquirizia, erbe e un pizzico di pepe giamaicano per conferire una nota leggermente piccante, e i “Cuori di”, i deliziosi liquori a base di cacao e rhum, aromatizzati alla ciliegia, al cocco, all’arancia e alla menta, dalla consistenza morbida e vellutata, ideali per una piacevole pausa di gusto o un dopocena in leggerezza.

Il brand, ormai presente in molti locali, quali ristoranti e bar, bistrot esclusivi e botteghe gourmet, è sempre più apprezzato da una clientela che ama l’eccellenza, e per chi desidera assaporare i distillati della casa è attivo un comodo shop-online.

«Il nostro auspicio – conclude Marco Franzé - è far conoscere i nostri prodotti “made in Taranto” non solo in tutta Italia ma, in un futuro prossimo, anche fuori dai confini nazionali: i prodotti tipici pugliesi piacciono, sono apprezzati all’estero e noi desideriamo far parte di questo grande movimento di ripresa, per contribuire attivamente a far conoscere le eccellenze del nostro territorio».

Sito internet: https://www.licuorididodo.it/