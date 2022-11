(Adnkronos) - Milano, 9 novembre 2022. Realtà di riferimento nell’ambito del gioiello fashion, Luca Barra firma prodotti che interpretano stile e contemporaneità, in linea con le tendenze più interessanti del mercato.

Prodotti concepiti per regalare felicità, amore ed energia. Con più di 1.200 rivenditori in Italia e 15 store monobrand, l’azienda rende accessibile la sua offerta anche sul negozio digitale www.lucabarra.it.

La produzione dei gioielli prevede l’adozione di un raffinato equilibrio tra qualità e prezzo, dando forma a collezioni che impreziosiscono gli outfit in differenti occasioni, alla luce di una varietà di alternative che permette di interpretare le diverse sensibilità di un pubblico articolato ed esigente.

I prodotti che compongono il catalogo sono il risultato di tre valori chiave: creatività, ambizione e semplicità. Aspetti che distinguono l’azienda sul mercato, rendendola unica. Qualità, resistenza e cura sul piano estetico sono i fattori che portano a gioielli che rappresentano chi li indossa.

Le creazioni firmate Luca Barra hanno un design rigorosamente Made in Italy. L’attenzione verso i dettagli, la costante ricerca di nuovi materiali e il desiderio di innovarsi guidano un processo di crescita che ha portato al successo del brand. Una ricercata sintesi in cui contemporaneità e dinamismo si fondono con il desiderio di mettersi in evidenza ed essere alla moda, senza scadere nella banalità dell’eccesso.

Del catalogo Luca Barra fanno parte collane, braccialetto uomo, anelli, orologi, cavigliere, orecchini, charms e accessori in grado di soddisfare le richieste del pubblico femminile e maschile, senza escludere i più piccoli. Prodotti acquistabili con spedizione gratuita per ordini di oltre 25 euro, consegna in 24/48 ore, su www.lucabarra.it. Lo store digitale, oltre a fornire immediatezza nell’esperienza di navigazione, permette di approfittare di reso gratuito e pagamenti rateali senza interessi.

L’eCommerce dispone di un’intera sezione dedicata alle idee regalo, soluzioni pratiche per chi vuole fare centro nel cuore delle persone care: dai regali per il papà, la mamma e le amiche a quelli per le ricorrenze (come San Valentino e Natale), passando per cadeau di compleanno e di laurea, solo per citarne alcuni.

Per quanti vogliono approfittare del massimo risparmio è disponibile la sezione Outlet, dove sono raccolti articoli in sconto, con un taglio dei prezzi del 50%. Qualità di un’esperienza d’acquisto che vengono avvalorate dai feedback di Recensioni Verificate, che rileva una media di valutazione di 4,9/5.

