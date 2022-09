(Reggio Emilia, 27/09/2022) - Il titolare dell'agenzia di Reggio Emilia spiega quali sono gli elementi fondamentali per ottenere un investimento immobiliare redditizio

Reggio Emilia, 27/09/2022 - Nei primi mesi del 2022, e nonostante le tensioni internazionali e l'aumento dei costi energetici, il mercato immobiliare italiano ha confermato il proprio stato di buona salute, dopo il boom post pandemia dello scorso anno; in crescita soprattutto la compravendita di case vacanze, al mare, al lago o in montagna, in particolare nelle località turistiche.

Ma acquistare un immobile in questo momento, è davvero un buon affare? “Sicuramente può esserlo – osserva Lucio Ghizzoni, titolare dell'Agenzia Prima Immobiliare a Reggio Emilia – ma bisogna stare attenti a scegliere un investimento adatto alle proprie esigenze e quindi rivolgersi a consulenti che siano pronti ad ascoltare i nostri desideri, a capire le nostre aspettative ma soprattutto a far conoscere e consigliare le giuste opportunità che sappiano rendere dal punto di vista finanziario”.

Prima di tutto, suggerisce Lucio Ghizzoni che ha più di 20 anni di esperienza alle spalle, bisogna distinguere se l'immobile è per uso personale, ossia la casa dove si abiterà o l'ufficio per la propria attività lavorativa. “In questi casi – spiega – entrano in gioco sicuramente motivazioni personali ed emotive. Un bravo consulente immobiliare dovrà ascoltare queste esigenze ma valutare se sono vantaggiose anche economicamente e, in caso contrario, dovrà proporre delle alternative più redditizie. Lo stesso discorso vale anche per investimenti in case vacanze. Per fare un esempio che riguarda quest'ultimo ambito, una persona potrebbe voler comprare una casa a Forte dei Marmi perché è la località dove gli piacerebbe passare le vacanze ma in questo momento conviene, invece, investire a Cortina d'Ampezzo perché nel 2026 ci saranno le Olimpiadi invernali; quindi un buon consulente immobiliare, dopo aver analizzato la situazione finanziaria e patrimoniale e le aspettative di redditività, potrebbe suggerire di acquistare a Cortina ed affittare un appartamento a Forte dei Marmi solo per le proprie vacanze”.

