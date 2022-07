SEATTLE, 26 luglio 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., azienda di dispositivi medici in fase commerciale che offre il trattamento di fotobiomodulazione (PBM) per danni e malattie oculari, ha annunciato oggi l'acquisto degli asset di MacuLogix da parte della sua società interamente controllata. MacuLogix, Inc., è leader nella diagnosi precoce nei pazienti affetti da degenerazione maculare senile secca (DMLE) e sviluppatore dell'adattometro al buio portatile AdaptDX Pro®{1}. Il dispositivo consente ai professionisti del settore oculistico di misurare l'adattamento al buio, utilizzato per diagnosticare la DMLE secca nei pazienti prima di qualsiasi altra tecnologia. AdaptDx Pro, lanciato nel 2020, è in vendita negli Stati Uniti, in Canada, nell'UE e in altri paesi.

"La tecnologia di base misura l'incapacità di adattarsi visivamente a bassi livelli di luce, un marcatore clinico chiave visto nei pazienti con DMLE iniziale. La tecnologia di adattamento al buio è stata convalidata in 42 documenti peer-reviewed", ha dichiarato Greg Jackson, Ph.D., ex Chief Technology Officer e Co-fondatore di MacuLogix. "Sono stati eseguiti oltre 1 milione di test AdaptDX e sono stati diagnosticati circa 200.000 nuovi pazienti".

L'annuncio di LumiThera segue la pubblicazione dei dati positivi relativi al trattamento LIGHTSITE III, durato 13 mesi, in pazienti affetti da degenerazione maculare senile (DMLE) secca di grado intermedio con il Valeda® Light Delivery System. Lo studio LIGHTSITE III ha arruolato 100 soggetti, che ricevono trattamenti Valeda ogni 4 mesi. Un punto temporale di efficacia di 13 mesi per tutti i pazienti ha soddisfatto il fine primario di acuità visiva corretta migliore predesignato con un miglioramento statisticamente significativo rispetto al gruppo trattato con placebo (P = 0,02). Lo studio ha mostrato miglioramenti nella migliore acuità visiva corretta nei soggetti affetti da DMLE secca intermedia con oltre il 50% che mostra un miglioramento di una linea o più sull'ottotipo con una media di 9,7 lettere guadagnate per soggetto esaminato. Lo studio centrale negli Stati Uniti e i precedenti studi clinici supporteranno la presentazione all'FDA per la potenziale approvazione da parte degli Stati Uniti. Valeda è attualmente approvato in Europa e in diversi paesi dell'America Latina.

A marzo, LumiThera ha annunciato l'acquisizione della tecnologia di test della vista Diopsys® Visual Evoked Potential (VEP) & Electroretinogram (ERG). La linea di prodotti Diopsys, è un sistema di diagnostica e monitoraggio consolidato che misura l'attività elettrica della retina dell'occhio in risposta a uno stimolo luminoso, fornendo una misura quantitativa della vista per contribuire alla diagnosi e al monitoraggio delle malattie oculari.

"AdaptDx Pro è in grado di identificare pazienti affetti da DMLE secca precocemente, in anticipo sulla patologia e prima della perdita della vista", ha dichiarato Clark E. Tedford, Ph.D., Presidente e CEO di LumiThera, Inc. "Il diagnostico precoce portatile a base di luce di AdaptDx per l'AMD secca aggiunge una valutazione complementare della salute retinica alla linea di prodotti LumiThera, ampliando ulteriormente la piattaforma sinergica di prodotti di LumiThera per i professionisti della cura degli occhi. Siamo entusiasti di combinare piattaforme di diagnosi, trattamento e monitoraggio per fornire una soluzione completa per i pazienti affetti da DMLE secca".

Informazioni sulla DMLE

La DMLE è una delle principali cause di perdita della vista per le persone con più di 65 anni. Perdere la visione centrale può rendere più difficile vedere i volti, guidare o svolgere lavori dove occorre vedere da vicino, come cucinare o fare piccole riparazioni in casa. Si stima che la prevalenza complessiva della DMLE aumenti di 7 volte con l'età, dal 4,2% nelle persone di età compresa tra 45 e 49 anni al 27,2% nelle persone di età compresa tra 80 e 85 anni. A livello globale, si stima che la prevalenza aumenterà del 20% tra il 2020 (195,6 milioni) e il 2030 (243,3 milioni).

Informazioni su MacuLogix

MacuLogix, Inc. fornisce ai professionisti della cura degli occhi lo strumento, gli utensili e l'educazione necessari per gestire efficacemente i pazienti con degenerazione maculare senile (DMLE) sfruttando la scienza dell'adattamento al buio attraverso i suoi AdaptDx® e AdaptDx Pro® guidati da Theia™. La tecnologia di test funzionale di adattamento al buio di MacuLogix consente ai professionisti del settore oculistico di rilevare, monitorare e trattare la DMLE tre anni prima che possa essere vista clinicamente. L'AMD Excellence Program® di MacuLogix fornisce a ciascun cliente la formazione pratica e le migliori pratiche di trattamento per supportare l'implementazione e l'ottimizzazione dei test di adattamento al buio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.maculogix.com.

Informazioni su Diopsys

Diopsys, Inc. è leader nel campo dei moderni dispositivi medici per l'elettrofisiologia visiva che aiutano i professionisti operanti nel campo oculistico ad analizzare l'intero percorso visivo per i disturbi visivi e neurovisivi. L'azienda fornisce la tecnologia per il test visivo del Visual Evoked Potential (VEP).

Informazioni su LumiThera

LumiThera è una società che si occupa di dispositivi medicali in fase commerciale focalizzata sul trattamento delle persone affette da patologie e danni oculari, tra cui la degenerazione maculare senile secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è leader nell'utilizzo della fotobiomodulazione per il trattamento dei disturbi della vista. L'azienda commercializza per gli studi medici il Sistema di applicazione della luce Valeda® Light Delivery System, che gli oculisti possono usare come trattamento medico.

Il Valeda Light Delivery System ha ricevuto l'autorizzazione all'uso del marchio CE da parte di un Ente riconosciuto dall'UE, come richiesto per l'uso commerciale esclusivamente nell'Unione Europea. Valeda è disponibile in alcuni Paesi dell'America Latina. Valeda non è approvato per l'uso dalla Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

Visitare il sito web dell'azienda all'indirizzo www.lumithera.com.

2022 LumiThera, Inc., Tutti i diritti riservati.