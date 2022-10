(Adnkronos) - Pavia, settembre 2022 –Si chiama Il Marketing che funziona, è il nuovo libro di Marco Signorelli e nasce per fornire ai lettori una serie di tecniche utili a incrementare la crescita del business.

Il testo propone infatti soluzioni tangibili e facilmente applicabili su tutto ciò che concerne il digital marketing e la comunicazione, per dare vita strategie concrete che conducano a risultati misurabili.

Il Marketing che funziona: l’esperienza di Marco Signorelli al servizio del business

Il Marketing che funziona nasce dalla volontà di Marco Signorelli di dare vita a uno strumento professionale, che potesse trasmettere a chiunque, attraverso un linguaggio semplice, le informazioni necessarie per perfezionare le proprie tecniche di marketing.

Il libro si rivolge infatti sia a imprenditori e professionisti che sentano l’esigenza di migliorare le loro metodologie comunicative sia a quella fascia di appassionati che desiderino apprendere nuove skills da adoperare sul lavoro o per accrescere il proprio background.

Alla base de Il Marketing che funziona è possibile trovare l’esperienza acquisita negli anni dal noto CEO del gruppo Gioia Comunicazione attraverso la sua digital agency, Marcosh.net, con cui Signorelli progetta e sviluppa soluzioni digitali all’avanguardia per il marketing di professionisti e aziende.

L’agenzia, oggi attiva nella realizzazione di siti web, di strategie di Web Marketing & Social Media, ma anche nella comunicazione tradizionale, aiuta infatti a strutturare i supporti pubblicitari giusti con una metodologia ben consolidata.

Lo scopo è quello di raggiungere obiettivi concreti, aderenti alle specifiche esigenze dei committenti, offrendo risultati monitorabili e verificabili nel tempo.

Di cosa parla Il Marketing che funziona?

Il Marketing che funziona è un testo formulato sulle tecniche adottate quotidianamente da Signorelli e sul modus operandi che ha permesso a decine di aziende di emergere nel loro mercato di riferimento.

Difatti, offre un ricco approfondimento su quelle che sono le basi del marketing e le strategie che aiutano a dare il via a una campagna efficace, affiancandole a un’analisi sulle tecniche di digital marketing più attuali e a un’ampia panoramica su tutti quegli strumenti, oggi a disposizione dei professionisti del settore, come Google analytics, Google Ads e Meta, che permettono di strutturare campagne pubblicitarie di successo.

Il testo si propone anche come strumento per sfatare credenze e falsi miti, ancora oggi molto diffusi e adottati in numerose iniziative di digital marketing, ma che si sono rivelati del tutto inefficaci dal punto di vista della conversione.

Naturalmente, è presente anche un approfondimento sulle tecniche che hanno invece dimostrato di avere un ruolo decisivo, con un’analisi completa sul loro funzionamento e sui risultati che ci si può attendere qualora vengano applicate correttamente.

Il tutto, con un percorso che permette di acquisire un ampio bagaglio di conoscenze teoriche e di metterle in pratica attraverso l’implementazione di una strategia che aiuti a conquistare un importante vantaggio sul proprio mercato.

Infine, in linea con un settore basato sull’esperienza sul campo e valorizzato dal tempo dedicato ad affinare ogni singola strategia, Il Marketing che funziona propone ben 5 casi di studio su altrettante realtà che, dopo aver adottato l’approccio di Marco Signorelli, hanno potuto constatare importanti risultati in tema di riconversioni.

Le storie, naturalmente, sono tutte corredate da dati reali e dimostrano l’efficacia che può assicurare una campagna di digital marketing ben strutturata, anche in presenza di investimenti non eccessivi.

Dove acquistare Il Marketing che funziona?

Il Marketing che funziona può essere acquistato su Amazon (lo trovi qui), in versione cartacea o in formato ebook, con tutte le recensioni di chi ha avuto già modo di leggerlo. Il libro dà inoltre diritto a una consulenza omaggio con l’autore per la definizione di una strategia di marketing personalizzata.

