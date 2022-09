SAN DANIELE DEL FRIULI, Udine, Italia, 12 settembre 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate, leader mondiale nell'ortopedia, focalizzato sull'innovazione digitale e sulle protesi ortopediche realizzate su misura per i pazienti, annuncia la nomina di Massimo Calafiore come nuovo Amministratore Delegato della società, a seguito di un accurato processo di selezione tra candidati interni ed esterni. Emmanuel Bonhomme, che ha guidato l'organizzazione negli ultimi cinque mesi come Amministratore Delegato ad interim, assumerà il ruolo di Chief Commercial Officer.

Massimo Calafioreha recentemente ricoperto il ruolo di Executive Vice President e Chief Commercial Officer di NuVasive, azienda leader globale nella tecnologia della colonna vertebrale ortopedica. In precedenza, è stato responsabile del marketing e delle funzioni commerciali dell'azienda, nonché delle Business Units "NuVasive Specialized Orthopedics", e "NuVasive Clinical Services". Con oltre 20 anni di esperienza nel campo ortopedico e una vasta conoscenza dei mercati globali, Massimo focalizzerà ancora di più l'organizzazione sull'attenzione al paziente, accelerando gli investimenti sull'innovazione per favorire la crescita del business.

Lars Rasmussen, Presidente dell'Advisory Board di LimaCorporate, ha dichiarato: "Crediamo fermamente che Massimo sia la persona giusta per guidare questa nuova fase del nostro business. Massimo vanta una vasta esperienza nel settore, eccellenti capacità strategiche e una lunga storia di successi grazie alla sua leadership basata sui valori e orientata al miglioramento della vita dei pazienti. Vorrei inoltre ringraziare Emmanuel Bonhomme per la dedizione dimostrata come Amministratore Delegato ad interim e congratularmi con lui per il suo nuovo ruolo di Chief Commercial Officer".

Emmanuel Bonhomme ha commentato: "È stato un piacere e un onore guidare LimaCorporate negli ultimi cinque mesi come Amministratore Delegato ad interim e sono entusiasta di poter continuare a supportare i nostri chirurghi in tutto il mondo nel mio nuovo ruolo. Voglio esprimere il mio più cordiale benvenuto a Massimo come nostro nuovo Amministratore Delegato. Confermo inoltre il mio impegno nel supportare Massimo e l'organizzazione per accelerare la crescita di LimaCorporate e offrire le migliori e più avanzate soluzioni ai nostri chirurghi e pazienti".

Massimo Calafiore ha commentato a sua volta: "Sono onorato di assumere il ruolo di Amministratore Delegato di LimaCorporate. Grazie ai nostri talenti interni, al nostro know-how e alle nostre capacità di ricerca e sviluppo, potrò focalizzarmi sulla crescita di quest'eccellenza italiana posizionandola come leader globale nelle soluzioni ortopediche avanzate. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con tutti i dipendenti e il Leadership Team per continuare a supportare i nostri chirurghi e pazienti in tutto il mondo. Trasformando l'ortopedia, ripristiniamo l'eMotion of Motion in tutti i nostri pazienti."

"Vorrei anche ringraziare Emmanuel per la passione, l'energia e l'entusiasmo che ha dimostrato nel guidare LimaCorporate come Amministratore Delegato ad interim e il Consiglio di Amministrazione per avermi dato l'opportunità di guidare l'organizzazione durante questa nuova fase di crescita, aiutando i pazienti di tutto il mondo con i nostri prodotti innovativi." ha concluso Calafiore.

About LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare. L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento.

L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione.

Per ulteriori informazioni sull'azienda visitate il sito www.limacorporate.comLimacorporate spaVia Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine – Italyt: +39 0432 945511e.: info@limacorporate.com