DUBAI, EAU, 26 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Mastercard ha conseguito il titolo GUINNESS WORLD RECORD™ per la "Partita di calcio ad altitudine più alta su un volo parabolico" insieme alla leggenda di calcio Luis Figo e a una squadra diversificata di eroi di calcio provenienti da Medio Oriente, Europa e America Latina.

La prima partita di calcio di queso genere è stata giocata ad un'altitudine di 6166,1 m in condizioni di gravità zero, portando la partita in un luogo in cui nessun incontro è avvenuto prima. Attraverso questa campagna, Mastercard celebra l'amore del mondo per il calcio portando la passione dei tifosi per il bel gioco a livelli senza precedenti.

La partita "fuori dal questo mondo" tra due squadre di quattro giocatori è stata disputata il 20 agosto 2022. La leggenda del calcio Luis Figo era a bordo con altri sette giocatori selezionati per guadagnarsi il posto nel volo storico. Il record è stato presentato da un giudice ufficiale del GUINNESS WORLD RECORD™ e verificato da due testimoni mentre Figo ha fatto scivolare la palla senza sforzo su un campo da calcio di 75 metri quadrati appositamente inserito all'interno dell'aereo.

"Il calcio non è solo un gioco - come sport più popolare del mondo, è una celebrazione dello spirito umano, che infiamma di passione e orgoglio milioni di persone ogni giorno. Questo è un momento storico per Mastercard poiché portiamo l'amore del mondo per questo sport a nuovi livelli. Non c'è modo migliore per riconoscere il bellissimo gioco se non creando una delle Priceless Surprises, un'esperienza che non ha prezzo, fuori dal mondo mentre continuiamo a collegare le persone alle loro passioni", ha dichiaratoRaja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer e Presidente Healthcare, Mastercard.

Luis Figo, ambasciatore di Mastercard, ha fatto parte di diverse Priceless Surprises in tutto il mondo, attirando il pubblico con le sue esperienze come uno dei migliori giocatori. Figo, vincitore del Pallone d'oro 2000 ha giocato per alcune delle migliori squadre d'Europa, tra cui Sporting CP, Barcellona, Real Madrid e Inter Milano, collezionando 127 presenze nella nazionale portoghese.

"Il calcio supera i confini e unisce le persone in tutto il mondo. Ho giocato in stadi in cui l'atmosfera elettrizzante scatena emozioni che trascendono le diverse culture e nazionalità; la stessa esperienza che ho vissuto disputando questa bellissima partita giocando a 20.000 piedi di quota con un gruppo di intrepidi fanatici del calcio che hanno portato la loro passione per lo sport a livelli senza precedenti", ha sottolineato Figo.

"Il calcio continua a essere uno sport praticato in ogni angolo del mondo. In Guinness World Record™, ogni giorno incontriamo persone con background diversi. Dichiarando questo nuovo risultato Officially Amazing™, ci auguriamo che contribuirà a riunire le comunità attraverso l'amore condiviso per lo sport e l'entusiasmo di vedere infrangere i record in modo incredibile", ha dichiarato Shaddy Gaad, Senior Marketing Manager – Guinness World Record™.

Mastercard vanta una ricca tradizione nel connettere e persone e le loro passioni, il loro entusiasmo per lo sport e offre loro esperienze uniche nel loro genere. Durante l'Expo 2020 di Dubai, Mastercard ha ospitato la sua inestimabile serie Priceless Surprises per connettere gli ospiti con le loro passioni all'evento globale. Tra le sue attività di eroi, l'azienda ha offerto agli appassionati di calcio un'opportunità unica per incontrare Luis Figo e per vedere il trofeo UEFA Champions League, avvicinando i tifosi all'icona sportiva.

Mastercard collabora con una serie di organizzazioni in tutto il mondo che si occupano di sport, musica, moda, arte e intrattenimento. La partnership di Mastercard con la UEFA Champions League risale al 1994 e il marchio è un sostenitore attivo del calcio femminile da oltre 25 anni.

Accedi a Priceless.com per saperne di più e scoprire la gamma di esperienze che non hanno prezzo in tutto il mondo rese possibili da Mastercard.

È possibile vedere la "Partita di calcio ad altitudine più alta su un volo parabolico "qui.

