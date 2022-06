I nuovi sensori TMR integrati di MDT offrono un'elevata uniformità e un'eccellente stabilità della temperatura nei parametri di prestazione calibrati in fabbrica, accelerando i tempi di commercializzazione per prodotti di sensori industriali esigenti in termini di prestazioni ad alto volume

SAN JOSÉ, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 27 giugno 2022 /PRNewswire/-- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato nella tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), ha lanciato il sensore di campo magnetico lineare TMR2623 con circuito di condizionamento del segnale programmabile integrato. Progettato per il rilevamento di corrente, il rilevamento di posizione e altre applicazioni di sensori magnetici industriali ad alte prestazioni, sono calibrati in fabbrica e compensati per la temperatura in modo da ottenere una sensibilità personalizzabile e un livello di uscita di tensione su scala completa che supporta un'ampia gamma di misurazioni fino a ±500 Gauss, raggiungendo un'elevata uniformità e stabilità di temperatura nei parametri di prestazione dei volumi di produzione con una maggiore versatilità per una varietà di applicazioni in diverse condizioni operative.

"Con il circuito di condizionamento del segnale programmabile integrato che esegue la calibrazione e la compensazione della temperatura dei parametri di prestazione del sensore TMR, compreso l'offset, il rilevamento, l'intervallo di misurazione, la linearità e il guadagno regolabile per personalizzare il rilevamento e la tensione di uscita su larga scala, TMR2623 raggiunge un'eccezionale uniformità del dispositivo e stabilità della temperatura nei parametri di prestazione rispetto alle quantità di produzione di massa, alleggerendo in questo modo l'impegno e le risorse dei clienti che sarebbero state impiegate per calibrare i singoli dispositivi. Questa nuova capacità è fondamentale per applicazioni di sensori industriali ad alto volume e con prestazioni cruciali, come il rilevamento della corrente, offrendo ai nostri clienti un percorso veloce per il tempo di commercializzazione". ha dichiarato il Dott. Song Xue, Presidente e CEO di MultiDimension Technology. "Grazie alla vasta esperienza di MDT e all'esclusivo portafoglio IP nel sensore TMR e nel design ASIC, oltre alla profonda comprensione dei requisiti applicativi favoriti dalla stretta collaborazione con i nostri clienti, siamo pronti a sfruttare al meglio le potenzialità della nostra tecnologia TMR in un dispositivo di sensori TMR completamente integrato e pronto all'uso, che offre ai clienti un ritorno sull'investimento potenziato".

Le principali caratteristiche del TMR2623 includono:

MDT in occasione di Sensors Converge 2022, stand 1037 a San José, California, il 28~29 giugno.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese dello Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo (Cina), Tokyo (Giappone) e San José (California, Stati Uniti). MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all'avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata dal suo team dirigenziale esperto e competente nel campo della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT s'impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

