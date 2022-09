(Ragusa, 30/9/22) - Abbracciare la modernità: così il laboratorio di analisi ragusano è diventato un punto di riferimento sicuro e affidabile.

Ragusa, 30 settembre 2022. Oggi, poter rivolgersi in tranquillità e sicurezza a un laboratorio di analisi è il primo passo per prendersi cura del proprio benessere: a patto che il centro diagnostico possegga modus operandi e requisiti di affidabilità tali da rappresentare una garanzia per l’utente.

La politica di MedLab a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, si basa su un concetto moderno e ultra specializzato di laboratorio di analisi, crocevia di alti standard di qualità, professionalità, affidabilità degli esiti e tempi rapidi. Il Dott. Salvatore Puglia, che gestisce il centro, è uno dei fondatori del Consorzio che fa capo alla sua sede e che riunisce in tutto 15 laboratori di analisi dislocati nelle province di Ragusa, Catania, Siracusa.

«Il nostro Consorzio è nato 11 anni fa proprio per bypassare le tante problematiche insite in un piccolo laboratorio – spiega -. Infatti, se un tempo per gli abitanti di un paesino o di un borgo era più complesso accedere a test diagnostici di qualità, in quanto costretti, magari, a spostarsi nei capoluoghi di provincia sottostando anche a lunghe liste di attesa e con ovvio dispendio di tempo e denaro, con MedLab abbiamo creato un laboratorio alla portata di tutti, accorciando le distanze con l’utente e offrendogli un’ampia varietà di esami diagnostici con gli strumenti più innovativi sul mercato. Una formula che si è rivelata nel tempo quella giusta e che soddisfa pienamente ogni esigenza di chi si rivolge a noi».

MedLab, infatti, da subito ha puntato su standard qualitativi di eccellenza: fiore all’occhiello del centro diagnostico sono le apparecchiature all’avanguardia che vengono periodicamente sostituite con modelli sempre nuovi e che permettono di fornire dati sempre più affidabili per coadiuvare la diagnosi del medico curante. Inoltre, a proposito di modernità, il laboratorio abbraccia la digitalizzazione per essere ulteriormente al servizio dell’utente.

«La nostra sede, come tutte quelle del Consorzio, è collegata per via telematica con il laboratorio centrale: questo ci consente di eseguire gli esami in mattinata, recapitare tutto al laboratorio e ricevere entro sera i referti che consegniamo all’utente in tempi rapidissimi. Esercitando sul territorio in maniera ampia ma capillare riusciamo così ad abbattere i tempi di attesa, che sono spesso determinanti quando si fa prevenzione e diagnosi precoce».

MedLab opera in diversi settori della diagnostica: «Eseguiamo numerose indagini che coprono vari ambiti: dalla chimica clinica alla biologia molecolare, dall’ematologia all’immunologia, dalla citologia alla tossicologia, compresi i check up tumorale, andrologico, medico e della tiroide. Quindi, esami di routine, ma anche più specifici come i test genetici o tutta la serie di esami legati al Covid, come i tamponi molecolari o i sierologici. La diagnostica di laboratorio è in continua evoluzione e si sta via via ampliando: il nostro team è costantemente formato e aggiornato sulle strumentazioni, l’ascolto dei bisogni dell’utente e la disponibilità per ogni dubbio o richiesta sono garanzia di sicurezza, privacy e serietà».

