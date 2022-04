(Miami, 29 aprile 2022) - 4 seminari per avvicinare le imprese alle opportunità d’espansione negli USA

Miami, 29 aprile 2022 - Si terrà dal 9 al 13 Maggio 2022 nelle città di Torino, Brescia, Vicenza e Roma, il Meet US Roadshow, evento esclusivo organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast) per presentare alle PMI le opportunità del mercato di una delle aree più dinamiche degli Stati Uniti, quella del Southeast, che comprende stati come: Florida, Georgia e South Carolina.

L’evento, gratuito e in lingua italiana, presenterà professionisti sia italiani che americani, esperti d’internazionalizzazione ed imprenditori con una conoscenza approfondita del mercato statunitense, che dialogheranno e si confronteranno sui più importanti aspetti strategici e operativi relativi all’espansione su un mercato di grande importanza per l’export italiano come quello degli USA.

Gli Stati Uniti, infatti, dopo Germania e Francia rappresentano il terzo compratore di prodotti italiani per un valore di 61 miliardi di dollari nel 2021.

Diverse le tematiche trattate: le implicazioni legali riguardanti l’apertura di una società negli USA; i contratti di distribuzione; la procedura per ottenere un visto come investitore, la fiscalità delle imprese italiane negli Stati Uniti, gli strumenti di finanziamento agevolato per le imprese e le procedure doganali per l’export di prodotti.

Chiuderà ogni evento un networking cocktail per consentire alle imprese partecipanti di prendere contatto diretto con i relatori.

L’evento è organizzato in collaborazione con Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – www.unioncamere.it), con la CCIAA di Torino (www.to.camcom.it), CCIAA di Brescia (www.bs.camcom.it/), Probrixia (www.probrixia.it) azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia e con MadeinVicenza azienda speciale per l’internazionalizzazione della CCIAA di Vicenza (www.madeinvicenza.it)

La partecipazione ai seminari è gratuita previa registrazione (riservata a rappresentanti di aziende seriamente interessate ad esportare ed espandere le proprie operazioni negli Stati Uniti)

- Lunedi, 9 maggio - Torino

- Martedì, 10 maggio - Brescia

- Mercoledì, 11 maggio - Vicenza

- Venerdì, 13 maggio - Roma

Il programma completo delle 4 tappe ed la scheda di registrazione sono disponibili ai seguenti link: https://bec.iaccse.com/meet-us-2022

Nel 2021 l’export italiano verso gli USA ha registrato una forte crescita (+23,4%) rispetto al 2020 ed anche rispetto ai livelli pre-pandemici (+6,5% vs. 2019). La performance dell’export italiano è stata superiore rispetto alla media mondiale ed europea ed ha permesso all’Italia di guadagnare una posizione nella classifica dei paesi fornitori degli Stati Uniti. L’Italia si è attestata, infatti, come il 12° paese fornitore degli Stati Uniti, e ha guadagnato leggermente anche in quota di mercato (2,2%), rispetto al 2,1% del 2020. I settori trainanti del nostro export sono stati: Meccanica (+27,2%), Moda e accessori (+58%) e Agroalimentari e bevande (+18,2%). In generale tutti i settori del Made in Italy hanno registrato forti riprese rispetto all’anno precedente, come Semilavorati e componenti (+43,9%) e Arredamento e edilizia (+32%).

Sempre nel 2021 l’Italia ha registrato verso gli Stati Uniti un attivo di bilancia commerciale di ben $39,3 miliardi.

La Italy-America Chamber of Commerce Southeast ha come circoscrizione di competenza il Sud Est degli Stati Uniti, un’area che comprende sei stati: Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Alabama e Mississippi. Quest’area, con i suoi 58 milioni di consumatori, ha generato nel 2021 un PIL complessivo di 3.205 miliardi di dollari. Ovvero se fosse un paese, quest’area degli Stati Uniti rappresenterebbe la settima economia del mondo. La regione ha come centri principali e motori della sua economia grandi aree metropolitane, in forte espansione negli come Miami, Tampa e Orlando in Florida e Atlanta in Georgia.

Nel Southeast sono presenti circa 330 filiali di aziende italiane.

Fondata a Miami nel 1991, la Italy-America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE) (www.iaccse.com) è una organizzazione no-profit di diritto statunitense nata da e per le imprese, dedita alla promozione degli scambi commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti. La IACCSE è una delle 74 Camere nel mondo ufficialmente riconosciute dal Governo italiano e fa parte di Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. La Camera ha sede a Miami, Florida e ha sezioni distaccate nelle città principali della regione: Tampa in Florida, Atlanta in Georgia e Charleston in South Carolina. La IACCSE annovera una base associativa di più di 250 imprese, di origini sia italiane sia americane. Alcuni dei marchi più rappresentativi del “Made in Italy” negli USA sono associati alla IACCSE.

Dott.ssa Nora Serrani, Project Manager – Italia, Cell. Italiano 349 – 8085585,

Email: trade@iacc-miami.com