(Adnkronos) - Padova, 2 Agosto 2022. Sebbene gli ultimi anni non siano stati particolarmente favorevoli per coloro che cercavano un’auto nuova o usata da acquistare, per via del rialzo generalizzato dei prezzi, si iniziano finalmente ad intravedere i primi segnali positivi. Alcune concessionarie in Italia hanno infatti lanciato delle offerte alquanto interessanti, anche su veicoli di pregio come Mercedes. È il caso di Trivellato: azienda ormai storica nel nostro Paese, vero e proprio punto di riferimento nel Triveneto non solo in quanto concessionaria ufficiale della Stella ma anche in quanto AMG Performance Center. Se andiamo a dare un’occhiata al portale di Trivellato, possiamo trovare diverse occasioni delle quali approfittare e questo è senza dubbio un buon segno. Anche nel comparto delle auto di un certo livello come Mercedes, dunque, le offerte al giorno d’oggi non mancano se ci si rivolge a concessionarie solide e strutturate.

Mercedes: tanti modelli in offerta da Trivellato

Possiamo trovare sul portale ufficiale di Trivellato Mercedes sia nuove che usate a prezzi decisamente interessanti perché scontati. Vediamo però insieme quali sono i modelli più interessanti della Stella: quelli che stanno riscuotendo il maggior successo tra gli estimatori del marchio e che meritano dunque maggiormente di essere presi in considerazione.

I SUV Mercedes

I SUV sono senza dubbio tra i più apprezzati del momento in casa Mercedes e bisogna riconoscere che la Stella ha lanciato sul mercato dei modelli veramente pazzeschi. Da Trivellato è possibile trovare l’intera gamma G, all’interno della quale rientra anche l’ormai apprezzatissimo Mercedes GLA: il SUV compatto perfetto per la città. Proprio per quanto riguarda nello specifico Mercedes GLA prezzo e dotazioni sono specificati nei minimi dettagli nel portale ufficiale di Trivellato e non mancano le offerte, di certo molto interessanti. Nella categoria dei SUV Mercedes troviamo però anche i nuovissimi modelli elettrici della gamma EQ, che non sono sicuramente da meno.

Le berline Mercedes

Le berline Mercedes hanno fatto la storia e rimangono ancora oggi tra le auto più gettonate ed apprezzate della Stella. Anche in questo caso, da Trivellato è possibile trovare diversi modelli, sia nuovi che di seconda mano, in grado di assecondare qualsiasi esigenza in fatto di stile e di potenza. A caratterizzare tutte le berline Mercedes sono le linee inconfondibili degli esterni, con la carrozzeria in 2 o 3 volumi. Il bagagliaio non è capiente quanto quello che troviamo nei SUV, ma lo spazio nell’abitacolo non manca. Dalla Classe A alla Classe S, i modelli storici sono inconfondibili ma sono degni di nota anche i nuovi elettrici come la Mercedes EQS e la Mercedes EQE.

Le station wagon Mercedes

Ancora molto apprezzate sono le station wagon, che riprendono nel design degli esterni così come negli interni lo stile delle berline ma presentano una forma più allungata, perfetta per le esigenze di una famiglia. Le station wagon rimangono ancora oggi gettonatissime dagli estimatori della Stella, che passano spesso dalla versione berlina a questa, per avere maggiore spazio senza rinunciare al lusso e alla grinta di Mercedes.

La gamma di auto della Stella non si esaurisce di certo qui: vale dunque la pena andare in concessionaria o dare un’occhiata al portale ufficiale di Trivellato per scoprire tutti i modelli in offerta.

