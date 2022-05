(Adnkronos) - La diffusione dei tanto temuti parassiti aumenta in primavera ed estate, occorre dunque proteggersi al meglio per evitare malattie e infezioni

Bari, 25 maggio 2022.“Con l’arrivo della bella stagione si accentua anche l’insidioso problema di pulci, zecche e zanzare”, introduce Michele Anaclerio, titolare di Mister Dog Showroom di Bari. “Le condizioni climatiche favorevoli sono, da un lato, un’occasione invitante per trascorrere più tempo all’aperto in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, ma l’aumento delle temperature favorisce anche la riproduzione e la diffusione dei tanto temuti parassiti esterni, in agguato e pronti a ‘colonizzare’ cani e gatti. Va ricordato che possono attaccare tutto l’anno, pertanto è bene conoscerli e utilizzare antiparassitari specifici per i quali abbiamo attivato una campagna promozionale ad hoc, che prevede sconti del 40% fino ad esaurimento scorte”.

Mister Dog Showroom nasce a Bari dalla passione e dal grande amore per gli animali

“Pulci, zecche, acari, ma anche insetti volanti che veicolano malattie serie e complesse come la leishmaniosi, la filariosi cardiopolmonare o la malattia di Lyme, sono la ragione principale per proteggere i nostri animali domestici e, spesso, per sfuggire anche dall’infestazione delle abitazioni e degli stessi proprietari”, sottolinea Anaclerio. “Il proliferare di questi parassiti è un fenomeno che persiste e non deve essere mai sottovalutato; la loro puntura, oltre a causare un’infiammazione della cute può trasmettere diversi germi responsabili della comparsa di malattie anche serie. Pulci e zecche si insediano principalmente in due modi: per contatto con un animale infestato oppure direttamente frequentando un ambiente infestato, quali ad esempio cucce e abitazioni ma anche parchi e boschi, per questo azioni di prevenzione sono il modo ottimale per schermarsi da un problema tanto fastidioso quanto pericoloso per la salute sia degli animali che delle persone”.

Trattamenti regolari di prevenzione sono alla base per prevenire questo tipo di situazioni. Ma quali scegliere?

“In commercio esiste un’ampia varietà di antiparassitari adatti a tutte le esigenze di somministrazione, quali fiale ad uso cutaneo oppure orale”, conclude Michele Anaclerio. “Proprio per la varietà di prodotti, è sempre bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia per acquisti e somministrazioni idonei. Una idonea applicazione di antiparassitari, soprattutto durante l’estate, ci permette di convivere anche in casa con i nostri amici senza temere alcuna infestazione”.

