Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN COMUNICATI PUBBLICATO: 2 ore fa Mistero a Termoli: un’impronta gigante appare sulla spiaggia Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



(Adnkronos) - Stupore e incredulità tra gli abitanti della cittadina molisana

Termoli, 3 maggio 2022. Fin dalle prime ore dell’alba, sulla spiaggia libera di Termoli, sotto le mura del borgo Antico, è comparso qualcosa di incredibile: un’enorme impronta impressa sulla sabbia, lunga 23 metri. Come se un gigante indisturbato, nella notte, avesse lasciato un segno del proprio passaggio sulla spiaggia: un’immagine chiara e riconoscibile, impressionante e altrettanto misteriosa. L’impronta di un corpo invisibile che ha però avuto un grande impatto!

Se la nostra storia evolutiva può essere interpretata come l’evoluzione di un’impronta sul pianeta, a partire dalle tracce fossili dell’esistenza dei primi esseri umani sulla Terra fino ad arrivare all’impronta dell’uomo contemporaneo, cosa potrà ora significare questa nuova e imponente impronta?

Molte le domande che si stanno ponendo in queste ore i cittadini di Termoli e tutti gli italiani, stupiti di fronte a qualcosa di così grande e inspiegabile.

Si tratta forse di arte? Di una trovata pubblicitaria?

Non resta che aspettare qualche segnale che farà luce sulla grande impronta e su questo incredibile mistero. Intanto a questo link foto e video.

Per maggiori informazioni:

Weber Shandwich – Luigi Rossiello lrossiello@webershandwickitalia.it

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.