(Milano, 30/8/22) - Milano, 30 agosto 2022. Con www.mistertimbri.it diventa a portata di tap approfittare di tutte le prerogative di un e-commerce altamente specializzato nella produzione di timbri personalizzati online. Offre, infatti, un ampio catalogo, in cui figurano decine di alternative: dal timbro ceralacca matrimonio a originali soluzioni di sigillo ceralacca personalizzato. All’alta qualità dei prodotti si coniugano consegne rapide, prezzi competitivi e un puntuale servizio di assistenza. Una conferma? Gli oltre 2.300 feedback verificati da Feedaty.

Che si tratti delle necessità di uffici, aziende o semplicemente per l’uso personale, il portale propone tantissimi modelli di timbro, da customizzare con loghi o scritte. Gli articoli si distinguono per il loro design essenziale, sono resistenti e concepiti per un utilizzo continuativo.

Ogni lavorazione, del resto, viene effettuata con l’ausilio di macchinari moderni e software all’avanguardia. I costanti progressi hanno portato ad un notevole incremento della produzione, riducendo, parallelamente i tempi d’attesa.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto si incontrano, tra le altre, timbro ceralacca personalizzato, timbri autoinchiostranti, a fuoco, a secco, targhette per citofono, numeratori, datari, presse autocomponibili, penne timbro e non solo.

Ordinare il proprio timbro è molto semplice, basta seguire quattro semplici passaggi. Innanzitutto, dopo aver selezionato il modello che meglio risponde alle proprie esigenze, si procede con la customizzazione, modificando colori e aggiungendo scritte, grafiche o loghi.

A questo punto, durante la fase di anteprima di stampa, si verifica l’esattezza dei dati inseriti. Il gioco è fatto: il processo si conclude con il pagamento, scegliendo tra diverse modalità: carta di credito, bonifico bancario, PayPal o contrassegno. Qualunque sia l’opzione, la parola d’ordine è sicurezza.

Chiaramente, nell’eventualità di dubbi o bisogno di supporto, il cliente può rivolgersi al puntuale servizio di assistenza, fruibile tramite numero telefonico, e-mail, WhatsApp e chat online. Con un click sulla sezione “FAQ”, invece, si trova una risposta ai quesiti più ricorrenti.

All’elevata qualità degli articoli proposti dallo store sono associati prezzi competitivi e tempi d’attesa molto brevi. Le consegne, infatti, avvengono in appena 24/48 ore e se si ordina entro le 16:00 partono già in giornata. Non esiste, infine, alcun quantitativo minimo e in caso di importi di oltre 60 euro le spese di spedizione si azzerano.

