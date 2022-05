(Adnkronos) - Roma, 25 maggio 2022 – Negli ultimi anni le tendenze nel settore degli smartphone sono cambiate, riflettendo una maggiore maturità da parte dei consumatori. Secondo uno studio condotto da GWI e TEADS, oggi gli utenti sono meno fedeli al marchio e più propensi a cambiare brand di smartphone, in particolare valorizzando aspetti come le prestazioni del device e privilegiando smartphone innovativi e funzionali.

In Italia uno dei marchi più apprezzati è Xiaomi, il terzo brand per numeri di vendita dopo Samsung e Apple secondo i dati di Strategy Analytics, un marchio in forte crescita a livello globale e sempre più forte anche in Spagna e in molti paesi dell’America Latina come il Messico e il Brasile. Eppure, se da un lato molte persone vogliono cambiare telefono e optare per soluzioni più efficienti e adatte alle proprie esigenze, dall’altro una delle principali difficoltà è il trasferimento dati.

Passare i dati dal vecchio telefono al nuovo smartphone non è semplicissimo, soprattutto quando il trasferimento dati deve essere effettuato con alcune marche di device mobile che non facilitano questo processo.

In alcuni casi esistono delle applicazioni native dei brand, oppure dei servizi di terze parti, tuttavia spesso questi programmi presentano delle limitazioni che non consentono di realizzare un trasferimento dati veloce, sicuro e completo tra due smartphone. Fortunatamente, però, oggi esistono delle soluzioni che permettono di risolvere questoproblema in modo efficiente.

Come trasferire dati da Android a Xiaomi

Chi ha appena acquistato un nuovo smartphone Xiaomi, oppure intende farlo a breve, deve necessariamente trasferire i dati dal vecchio telefono Android al nuovo dispositivo del brand cinese.

Per agevolare questa operazione è possibile utilizzare Wondershare MobileTrans, un moderno software che consente di trasferire dati, effettuare backup e ripristinare dati tra telefoni in maniera facile, rapida e sicura.

Come spiegato nella guida “Trasferire Dati Xiaomi” disponibile sul sito ufficiale, mobiletrans.wondershare.com, è possibile realizzare questo procedimento in un click, risparmiando tempo e superando le restrizioni delle altre soluzioni disponibili.

Questo innovativo software, disponibile sia come applicazione mobile che come softwaredesktop, permette di trasferire tutti i dati del vecchio telefono al nuovo device Xiaomi in pochi istanti, basta scaricare il programma o l’app come hanno già fatto oltre 500 mila utenti. In questo modo basta scegliere il piano adatto alle proprie necessità, optando per un trasferimento dati tramite il pc e il software desktop MobileTrans, oppure spostando i dati senza il pc mediante l’app mobile MobileTrans compatibile con migliaia di smartphone.

Ad esempio, per trasferire i dati a Xiaomi da un device Android attraverso il pc bisogna innanzitutto effettuare il download e l’installazione dell’app MobileTrans, quindi basta cliccare sulla voce Trasferimento Telefono, collegare i due dispositivi al pc e concedere le autorizzazione necessarie.

A questo punto, bisogna selezionare come Origine lo smartphone dal quale estrarre i dati, mentre il telefono Xiaomi sul quale trasferirli deve essere indicato come Destinazione, perciò non resta che cliccare su Avvia e finalizzare il processo.

Come trasferire i dati da un iPhone a uno smartphone Xiaomi

Molti utenti stanno passando da un iPhone a uno smartphone Android, privilegiando brand come Xiaomi in grado di offrire dispositivi moderni e funzionali, contraddistinti da un ottimo rapporto qualità-prezzo e tante caratteristiche innovative.

Tuttavia, quando bisogna effettuare il trasferimento dei dati bisogna scontrarsi con numerose difficoltà, tenendo conto la complessità di collegare e far dialogare due dispositivi iOS e Android tra loro.

Anche in questo caso, è possibile trasferire dati telefono da iPhone a Xiaomi senza pc tramite l’app mobile MobileTrans, oppure con il pc usando l’apposito programma desktop. Si tratta di un’alternativa a Mi PC Suite, il software nativo di Xiaomi che presenta però varie limitazioni.

MobileTrans funziona con pc Windows e Mac, oppure come collegamento via app da telefono a telefono, permette di trasferire anche i dati di WhatsApp e fornisce funzioni accessorie per il ripristino dati e il backup del telefono.

Senza pc basta scaricare l’app MobileTrans – Trasferire Dati dall’App Store, oppure la versione per Android sul telefono Xiaomi da Google Play Store. In seguito, bisogna appena scansionare il QR Code su entrambi i dispositivi, per avviare il trasferimento dei dati senza interruzioni e in modo sicuro.

Attraverso il pc è necessario scaricare il software sul computer, collegare i due device e utilizzare l’apposita funzione per eseguire lo spostamento dei dati tra l’iPhone e lo smartphone Xiaomi con un click.

Perché utilizzare MobileTrans per il trasferimento dati tra smartphone?

Tutte le soluzioni disponibili per trasferire dati tra due telefoni presentano diverse limitazioni. Ad esempio, con l’account Google sono disponibili appena 15 GB di spazio gratuito e sono supportati solo 3 tipi di dati, con USB il trasferimento è in genere molto lento, mentre con iCloud è impossibile trasferire tutti i tipi di dati e ci sono problemi di incompatibilità con Android. Anche Mi PC Suite ha diverse limitazioni, infatti non è disponibile per Mac, è piuttosto complesso da usare e presenta delle funzioni limitate.

Al contrario, con MobileTrans di Wondershare è possibile trasferire dati tra telefoni in maniera semplice e veloce, recuperando anche tutti i dati di WhatsApp. Questo software non ha limitazioni della capacità di dati, supporta 6 tipi di recupero dati ed è possibile spostare selettivamente i dati dal telefono, scegliendo quali tipi di file trasferire come app, foto, video e messaggi.

Inoltre, MobileTrans supporta anche i dati di WhatsApp Business e Line ed è compatibile con tutti i principali modelli di smartphone e iPhone, offrendo la migliore soluzione per il trasferimento dati da telefono a telefono disponibile oggi sul mercato.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://mobiletrans.wondershare.com/it/

Responsabilità Editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl