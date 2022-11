(Adnkronos) - Milano, 14 Novembre 2022. Quella di Molteni Farmaceutici è una storia lunga 130 anni: era il 1892 quando veniva fondata in Piazza Signoria a Firenze la farmacia “Molteni”. Una storia in evoluzione, dalla scelta del nuovo nome ad opera di Leone Molteni, proprietario dell’originaria farmacia, al primo grande successo dell’azienda con Alfredo Alitti, direttore nei primi anni del ‘900.

Molteni, dalla Grande Guerra in avanti, continua a raggiungere nuovi traguardi affrontando un costante percorso di crescita: arrivano i cosmetici di alta gamma, la prima produzione in Italia di soluzioni iniettabili in fiale sterili, una nuova grande sede produttiva a Scandicci nel 1966 e, negli anni 90, l’espansione all’estero con la fondazione di Molteni Farmaceutici Polonia.

Oggi l’azienda farmaceutica è presente attraverso partneship consolidate nel tempo in oltre 40 paesi ed è impegnata a sviluppare nuove collaborazioni nelle proprie Aree terapeutiche di riferimento, del trattamento del dolore e delle dipendenze, con l'obiettivo di portare sul mercato internazionale, principalmente Europeo, i propri prodotti e modalità di accesso innovative alle patologie di riferimento.

Molteni Farmaceutici rappresenta oggi uno dei centri di eccellenza della produzione farmaceutica europea con i suoi oltre 300 dipendenti e, nel tempo, ha acquisito un proprio distintivo know-how competitivo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei farmaci oppioidi.

Molteni Farmaceutici a supporto dei pazienti diabetici con il progetto “Costantinus”

Nel 2006, Molteni costituisce attraverso lo spin-off delle proprie attività di ricerca Molteni Therapeutics, che, attraverso lo sviluppo di una propria piattaforma di molecole fotosensibilizzanti innovative, conclude nel 2015 il percorso di prima autorizzazione europea di un medical device per il trattamento delle ulcere infette del piede diabetico attraverso terapia foto-dinamica.

L’impegno di Molteni riguardo questa patologia non si esaurisce però con la produzione e la commercializzazione dell’innovativo trattamento, ma prosegue con iniziative dedicate. Da sempre, infatti, la comunicazione di Molteni Farmaceutici ruota tutta intorno al paziente, al suo benessere e alla ricerca del miglior percorso di cura possibile.

Ed è in continuità con questa visione e in luce dei risultati raggiunti che Molteni ha deciso di supportare “Costantinus”, un progetto nato a supporto dei pazienti affetti da Ulcera del Piede Diabetico (DFU) e pensato per includere tutti gli aspetti e le fasi della malattia e del suo trattamento.

Non solo una terapia, ma anche un canale di comunicazione costante tra il paziente e un vero e proprio team di specialisti e psicologi. Il paziente viene coinvolto in prima persona nella comprensione e conoscenza della patologia attraverso la distribuzione di apposito materiale divulgativo: come comportarsi, quali abitudini incentivare quotidianamente e come prevenire situazioni di rischio.

Molteni Farmaceutici e la Giornata Mondiale del Diabete 2022

Parte fondante dell’approccio di Molteni Farmaceutici sono informazione, consapevolezza dei percorsi di cura, prevenzione e uno sguardo a 360° sulla patologia e sulle condizioni psico-fisiche del paziente prima, durante e dopo la terapia. Per diffondere informazioni e svolgere attività di sensibilizzazione si è dimostrata efficace l’adesione a ricorrenze dedicate, come la Giornata Mondiale del Diabete, il 14 novembre.

Molteni Farmaceutici, con il suo impegno e le tecnologie sviluppate, è ogni anno in prima linea per questo importante evento, cosciente della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto sociale delle ulcere da Piede Diabetico (DFU): una complicazione della patologia diabetica spesso trascurata e altamente invalidante, all’interno dell’eterogeneo mondo del diabete, che interessa oltre 330mila pazienti diabetici in Italia.

Progetti come “Costantinus” che vedono la collaborazione di medici, operatori sanitarie, case farmaceutiche e associazioni di pazienti sono di estremo valore in quanto esempi virtuosi di divulgazione, sinergia e collaborazione di tutte le parti in causa per affrontare efficacemente la patologia.

