(Milano, 9/8/22) - Milano, 9 agosto 2022. Va considerato ogni dettaglio contrattuale prima di sottoscrivere un finanziamento, soprattutto se si tratta della prima casa, che spesso coincide con l’investimento più importante in ambito familiare. Quali sono le prerogative che hanno reso i mutui Inpdap Inps una delle opzioni più interessanti? A chi sono destinati e come scoprire ogni dettaglio? Passiamo in rassegna tutti gli aspetti chiave.

Il mutuo Inpdap Inps è una proposta di accesso al credito fornita dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che siano in pensione, con un'anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

È un mutuo ipotecario, che ha una durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. È previsto un piano di rimborso che ricorre al metodo di calcolo "alla francese", strutturato in rate trimestrali costanti e posticipate.

Il tasso di interesse applicato è posto in relazione alla percentuale di intervento (LTV Loan To Value). Mentre l’importo può toccare una somma massima erogabile di 300.000 euro. Il mutuo può essere usato per acquisto di un'unità abitativa, per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'unico alloggio di proprietà dell'iscritto. Una terza finalità è rappresentata dall’acquisto di un box auto o posto auto.

Qualora le richieste siano superiori alla disponibilità definita dall’Istituto previdenziale, è prevista la strutturazione di una graduatoria, i cui parametri sono indicati nel regolamento Inps.

Ma come compiere una simulazione personalizzata del progetto di rimborso? Dove trovare tutte le informazioni relative alle procedure che portano alla corretta richiesta di accesso al credito? Come scoprire approfondimenti tecnici? Tra i portali funzionali ad approfondire ogni particolare sul mutuo Inpdap e sui prestiti Inpdap Inps troviamo www.inpdapmutui.it. Una piattaforma digitale specializzata da anni nel settore.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency