(Milano, 2/8/22) - Il laboratorio da 20 anni sempre al fianco dei medici veterinari per la cura dei nostri amici animali.

Milano, 2 agosto 2022. MYLAV è una delle realtà più innovative e dinamiche che operano nell’ambito della diagnostica veterinaria in Italia, grazie ad un lavoro all’avanguardia e all’efficace servizio reso ai medici veterinari, in perfetta sinergia con i maggiori esperti di settore.

Nell’ambito veterinario si sono fatti molti passi avanti. La ricerca e l'innovazione hanno permesso di assicurare ai nostri amici a quattro zampe una più elevata qualità della vita, anche grazie ai passi avanti fatti in campo diagnostico, che permettono di scoprire, con quell'anticipo che può fare la differenza, diverse patologie (l'insufficienza renale, ad esempio, molto frequente nei gatti e potenzialmente mortale).

Il veterinario di fiducia, quindi, oggi non è più solo un professionista esterno, ma sempre più viene identificato come un altro medico di famiglia. E’ da questa consapevolezza che MYLAV trae la sua attività principale: un servizio di patologia clinica veterinaria ampio e completo, che offre a tutti i veterinari la possibilità di confrontarsi e di avere il supporto dei migliori esperti italiani. La Mission MYLAV è quella di "essere il miglior partner per i medici veterinari", aiutandoli anche a crescere nella professione.

La veloce ma costante crescita ha assicurato, inoltre, la leadership del laboratorio nel mercato italiano. La Vision innovativa che ha sempre guidato le scelte aziendali è quella di offrire un servizio completo ed efficiente al medico veterinario, ovunque esso sia, grazie al team dei migliori esperti nelle diverse branche della medicina veterinaria che MYLAV mette a disposizione.

Questo servizio è una vera e propria “rete di sicurezza” per i medici veterinari clienti MYLAV e questo perché essere affiancati dai migliori esperti italiani, grazie la piattaforma virtuale www.mylav.net, consente al medico veterinario di offrire un servizio di alta qualità ai propri clienti, anche in settori che altrimenti non potrebbero essere coperti.

Infatti, se è vero che il più importante pilastro del successo del laboratorio è stato, da sempre, quello di garantire referti affidabili ed analiticamente corretti, il vero plus è quello di offrire il miglior servizio di consulenza, da Clinici per i Clinici.

Grazie a questo team di professionisti, si offrono esami, referti, formazione e consulenza con la garanzia del marchio “ESPERTO MYLAV”.

Quali opportunità offre MYLAV ai veterinari? MYLAV in questi anni ha investito molto sulla comunicazione e sullo sviluppo di www.mylav.net. Nella piattaforma virtuale i veterinari possono scegliere tra corsi e testi scientifici, oltre che chiedere il supporto degli esperti e consultare il Blog. Le sezioni di formazione che hanno a disposizione i veterinari sono DIDACTICS e MYLAV EDITIONS. Nata dall’idea di mettere in comunicazione gli specialisti tra loro durante la pandemia da Covid19, MYLAV DIDACTICS, è un percorso di approfondimento composto da due moduli: la Lectio ed il Topic. La Lectio è un seminario online aperto a tutti, mentre il Topic è un incontro a numero chiuso dove gli intervenuti possono interagire direttamente con l’esperto. Ogni corso è tenuto da un esperto Opinion Leader MYLAV.

MYLAV EDITIONS è, invece, la collana editoriale di testi scientifici per medici veterinari redatta dagli esperti MYLAV.

Informazioni e consigli per Pet Parents:

Tutti coloro che amano ricevere informazioni corrette ed autorevoli sulla salute dei loro animali possono seguire la rivista online www.ilfattoveterinario.net e la pagina facebook correlata.

Altri progetti dedicati ai "Pet Parents" sono:

- Amici Animali: podcast sugli animali e sul profondo legame che si crea con la loro famiglia umana.

- Salute Animale: canale YouTube MYLAV, con video informativi per aiutare i Pet Parents a prendersi cura dei loro animali, che può anche essere ascoltato sulle principali piattaforme podcast.

Nutrita la presenza sui social grazie anche ai profili Instagram (saluteanimale), Youtube (Salute Animale-MyLav) e Telegram (t.me/saluteanimale).

- MyLav Editions for Pets: nuova collana editoriale cartacea, a breve sugli scaffali.

L’impegno informativo e sociale MYLAV:

Tutelare gli animali e il loro ambiente naturale: meno CO2 e più ossigeno, grazie ad un occhio di riguardo per l’ambiente e ai progetti di compensazione, oltre al sistema integrato online di invio ed archiviazione dei referti. Grazie a questa iniziativa MYLAV ha ottenuto la certificazione “Carbon Neutral Company”.

MYLAV è da sempre anche impegnata nel sociale a fianco di diverse onlus ed enti benefici, come Save the Children, Wami, Mission Rabies, Agebeo onlus.

Tanti sono i traguardi ottenuti da MYLAV: certificata ISO 9001:2000 nel 2005, è il primo laboratorio di analisi veterinarie in Italia a raggiungere questo importante traguardo. Nel 2018, e per i quattro anni successivi, il Financial Times ha inserito il laboratorio nella classifica delle 1000 aziende a maggior crescita in Europa. Un anno dopo, Il Sole24Ore riconosce MYLAV come Leader della Crescita 2019 (una delle 450 aziende italiane), anche questo titolo detenuto da quattro anni. Tra gli altri riconoscimenti, nel Luglio 2021 MYLAV ha ricevuto in Campidoglio il premio “100 Eccellenze Italiane”.

Una nuova sede e l'espansione all'estero:

MYLAV, che quest'anno festeggia i 20 anni di attività, nel 2017 si è trasferita in una moderna sede operativa a Milano (Rho) e si avvale di un team di oltre 130 figure. La competenza che ha reso l’azienda leader in Italia porterà presto MYLAV ad esportare il “saper fare” italiano anche all’estero.