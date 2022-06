(Milano, 23 giugno 2022) - Milano, 23 giugno 2022 – MySecretCase, la community più attiva in Italia per la liberazione sessuale, fondata su valori di educazione, inclusività e informazione accessibile a tutt* e il primo shop online italiano dedicato al piacere, sfilerà per le vie di Milano in occasione del Pride 2022 per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+, in nome di un diritto al piacere libero, inclusivo e universale. L’azienda sarà, infatti, sponsor dell’evento e parteciperà alla storica manifestazione su un carro iconico che vedrà protagonista l’opera dell’artista Stefano Ogliari Badessi: tre orsetti arcobaleno e genderless, che diventeranno le mascotte iconiche di tutti i prossimi eventi di MySecretCase, per dire no ad ogni forma di discriminazione e pregiudizio, affinché la sessualità e il piacere diventino realmente un diritto di tutt*.

Durante la sfilata la drag queen Regina Miami e l’artista-comico dall’immagine androgina e sempre fluida Andrea Piccirillo, condurranno la parata insieme al team, coinvolgendo la community, attraverso domande, dibattiti e regalando gadget “da urlo”. Per colorare il carro a ritmo di musica, MySecretCase ospiterà tre cantanti emergenti: Beatrice Quinto, Alessia Labate, e Giulia Illari (in arte Giuliettacome). La programmazione del Pride sarà accompagnata, inoltre, attraverso i social per coinvolgere anche gli utenti online in tutta italia, durante la manifestazione e renderli, ancora una volta, protagonisti di un dibattito che non può essere più rimandato: quello sui diritti. Infatti, tra i temi che verranno affrontati - per tutto il mese di giugno - attraverso video e stories sul canale IG di @MySecretCase, ci saranno: "Come capire di essere gay?"; "Cosa significa essere asessuale?", "Come fanno sesso le lesbiche?", "Come fanno sesso le persone cieche?", "Cosa non dire alle persone con disabilità", a cui seguirà un dibattito aperto con la community insieme all’Avvocata Cathy La Torre (Avvocathy) sul tema dei diritti lgbtqia+. MySecretCase collaborerà anche con Stephanie Glitter, make-up artist e punto di riferimento della community arcobaleno, per affrontare insieme la tematica del coming out.

In occasione del Pride, l’azienda ha, inoltre, stretto una collaborazione esclusiva con Yoox, il manifesto su cui si basa questa partnership è scritto su una T-shirt bianca che recita: "The world has bigger problems than people LIKING, KISSING, TOUCHING, LOVING, FUCKING, MARRYING people": uno statement da portare scritto addosso con orgoglio, nel mese del Pride e oltre.

“Sosteniamo da sempre la comunità LGBTQIA +, sin dalla nascita il nostro obiettivo è quello di dare vita a un vero e proprio movimento che duri nel tempo, attraverso un nuovo linguaggio fluido, che vada oltre il genere e aperto alla diversità, per far sì che l’inclusione diventi, finalmente, la normalità. Siamo orgogliosi di poter celebrare questi valori, anche in un'occasione così importante come quella del Pride. Il sesso rappresenta il vero palcoscenico di parità, uguaglianza e inclusione, dove non ci sono generi, ma solo persone.” dichiara Norma Rossetti, Founder di MySecretCase.

Tra gli appuntamenti imperdibili ci sarà anche l’Orgasmeria, la waffle bakery online e itinerante nata per celebrare l’eterno sodalizio tra eros e gusto: oltre ad assaporare golosissimi dolci, il 1 luglio dalle ore 18:30, la community avrà la possibilità di incontrare il team di MySecretCase al Bar Blanco, cocktail bar affacciato sull'alberata Piazzale Lavater in Porta Venezia e storico luogo di riferimento per la community queer milanese.

La partecipazione al Pride rappresenta, inoltre, l’ulteriore tappa di un percorso che vede MySecretCase impegnata, da anni, sui temi della diversity & inclusion: l’azienda ha infatti recentemente chiuso una partnership con AccessiWay per rendere il proprio sito web ancora più accessibile alle persone con disabilità, coinvolgendo tutti gli utenti sul tema del diritto alla sessualità delle persone disabili, spesso liquidato dalle istituzioni e da molti media con la retorica dell’abilismo. Nel 2021 MySecretCase si è, inoltre, classificata - accanto ad Amazon, Carrefour, Coca-Cola, Durex, Esselunga, Google, H&M, Ikea, Intesa Sanpaolo, L’Oréal, Leroy Merlin, Mattel, Netflix, Pantene, Rai, Spotify, Freeda, Starbucks, TIM, Vodafone – tra le 20 aziende più inclusive secondo il Diversity Brand Index 2021. Tra i progetti più virtuosi del brand e premiati dal DBI c’è “Disabile DesiderAbile, la campagna oltre i tabù con cui, nel 2020, MySecretCase ha voluto raccontare desideri, testimonianze e storie di persone con disabilità e caregiver.

Programma:

Venerdì 1 luglio

ore 18:30-23:00

Orgasmeria di MySecretCase

Bar Blanco, Porta Venezia, Milano

Sabato 2 luglio

Carro MySecretCase - Milano Pride 2022

Stazione Centrale – Arco della Pace, Milano

Per maggiori informazioni:

https://www.instagram.com/mysecretcase/

https://www.mysecretcase.com/