(Adnkronos) - Milano, 22/07/2022 - C’è aria di rinnovamento in casa della storica testata NanoPress.it. Il rilevamento della testata da parte della GFG POWERWEB SRL dalla DevaConnection, infatti, porta un’aria di rinnovamento grazie a tante idee innovative e un’attività giornalistica che vuole una gestione del portale di informazione svolta in modo: professionale, puntuale e attento.

L’acquisizione di Nanopress.it da parte della GFG POWERWEB SRL ha portato la società fin da subito a studiare un piano di rinnovamento della testata al fine di riuscire a creare un portale dedicato all’informazione a 360° libera e imparziale che si concentra sui principali avvenimenti che si verificano nel nostro paese e nel resto del mondo.

La direzione editoriale intrapresa dalla GFG POWERWEB SRL vuole rendere Nanopress.it una testata giornalistica generalista che preveda un’informazione puntuale, attenta e che presenti professionisti esperti in grado di occuparsi anche di argomenti verticali specifici come la politica, lo sport, l’economia, la cronaca.

Lo staff della testata giornalistica è composta da giornalisti professionisti ma anche da giovani freelance che operano da anni nel settore o che sono impegnati oppure esperti in specifici temi e argomenti.

Questa collaborazione tra più menti e persone capaci permette di andare a pubblicare notizie autentiche, con una voce peculiare e soprattutto personale.

Ma anche con una visione di insieme che permette di andare a valorizzare appieno il lavoro svolto dalla testata e i contenuti pubblicati che hanno una visione chiara, fedele e imparziale della realtà.

La GFG POWERWEB SRL sta puntando in alto nel processo di rinnovamento della testata giornalistica affidandosi anche alle nuove tecnologie e a strumenti pensati per riuscire a migliorare il lavoro e fornire agli utenti dei contenuti che rispondano ai loro interessi, ma soprattutto che presentino notizie vere e verificate.

Il nuovo strumento tecnologico di Machine Learning permette alla testata digitale, di andare a personalizzare l’esperienza dell’utente mentre naviga sul sito web.

Questo nuovo strumento tecnologico infatti, è in grado di capire quali sono le notizie che interessano principalmente ad un specifico utente, portando così a illustrargli argomenti che sono di suo interesse personalizzando l’esperienza sul portale.

Il machine learning è uno strumento molto utile non solo per l’utente, in quanto permette di procedere anche a una migliore gestione del lavoro interno alla redazione che si può impegnare nella creazione di articoli e guide dedicate in linea con gli interessi rilevati.

Il sistema di Fact Checking, invece, permette di avere un percorso di controllo delle notizie e delle fonti più attento e affidabile.

Grazie al Fact Checking, infatti, è possibile offrire a chi legge solo contenuti veritieri, inoltre si riesce a combattere attivamente fenomeni come le fake news e i titoli clickbait.

Quest’attività garantisce al lettore un’informazione puntuale e più attenta e aiuta il lettore ad aumentare la fiducia nei confronti della testata giornalistica e nel suo lavoro.

Come sottolineato anche dal fondatore della GFG POWERWEB SRL che ha acquisito la testata giornalistica Nanopress.it: si lavora a un brand molto forte che sarà rilanciato con un piano editoriale rinnovato e che offre un ottimo potenziale di raccolta all’interno di un mercato che è in continua e piena evoluzione.

Questo rilancio del brand Nanopress.it è possibile grazie agli investimenti svolti per riuscire sia a migliorare l’esperienza utente con contenuti personalizzati in base ai suoi interessi e alla sua navigazione sul sito, sia mediante l’uso di strumenti come il fact checking per notizie vere con fonti verificate.

Inoltre, l’obiettivo e l’ambizione della società è quella di portare Nanopress.it a diventare un punto di riferimento per l’editoria digitale per diventare tra i giornali più richiesti sul web.

