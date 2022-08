HEIDELBERG, Germania, 1 agosto 2022 /PRNewswire/ -- NEC NGSI-LD Scorpio Broker è stato selezionato come broker di contesto FIWARE per lo Smart Territory Framework (STF) di Amazon Web Services (AWS). L'STF è un insieme di strumenti e moduli standardizzati che i partner e i clienti AWS possono utilizzare per creare e gestire soluzioni e servizi intelligenti che aderiscono allo standard industriale NGSI-LD dell'Istituto Europeo di Standardizzazione delle Telecomunicazioni (ETSI) per la gestione delle informazioni di contesto.

Sviluppato da NEC Laboratories Europe e NEC Corporation India, NEC Scorpio Broker è un componente fondamentale dell'Architettura di Riferimento Intelligente di FIWARE. FIWARE è un framework curato di componenti open source che supporta lo sviluppo di soluzioni intelligenti in linea con i requisiti NGSI-LD.

STF sfrutta l'iniziativa Smart Data Models, che fornisce modelli di dati intelligenti con licenza aperta conformi a NGSI-LD per diversi domini industriali come Smart Cities, Smart Agrifood, Smart Environment e Smart Manufacturing. Modulare e costruito su codice open-source e standard aperti, STF semplifica l'integrazione di soluzioni esistenti e aggiunge nel tempo nuove capacità e moduli al suo core, che consiste in due moduli: il modulo STF IoT e un broker di contesto FIWARE.

Ali Benfattoum, IoT & Smart Cities Specialist presso Amazon Web Services, ha dichiarato: "Abbiamo progettato lo Smart Territory Framework - STF - per rendere più semplice e veloce per i nostri partner e clienti la creazione di piattaforme e soluzioni scalabili e interoperabili che abbattano i silos di dati ."

Scorpio Broker è il primo broker di contesto FIWARE pienamente conforme a ETSI NGSI-LD v1.3.1. Utilizzando NGSI-LD, Scorpio Broker condivide e riutilizza le informazioni tra diversi domini applicativi e consente ai servizi intelligenti di scambiare e collegare informazioni tra sistemi e piattaforme intelligenti collegati in rete in modo stabile e ripetibile.

Scorpio Broker è stato selezionato come broker di contesto STF per la sua piena conformità con la specifica NGSI-LD e la sua facile integrazione con i servizi serverless AWS. Grazie alla loro elevata disponibilità di sistema, questi servizi possono essere ridimensionati automaticamente e dispongono di un modello di fatturazione a consumo, il tutto progettato per aumentare l'agilità dei clienti AWS migliorandone al contempo l'economicità.

NEC Laboratories Europe e AWS hanno collaborato per fornire un'implementazione scalabile e disponibile di Scorpio Broker su AWS. L'implementazione utilizza servizi serverless come AWS Fargate per eseguire e ridimensionare facilmente il container di Scorpio Broker e Amazon Aurora Serverless per avviare, arrestare e ridimensionare automaticamente la capacità per il database PostgreSQL utilizzato dal broker di contesto.

Ernö Kovacs, Senior Manager of Data Ecosystems and Standards presso NEC Laboratories Europe, ha dichiarato: "Utilizzando Scorpio Broker con una soluzione cloud avanzata come AWS STF, è possibile creare servizi intelligenti che collegano diversi dispositivi e servizi IoT in pochissimo tempo, assicurando interoperabilità semantica con altri dispositivi. Che si tratti di un quartiere connesso da dispositivi IoT o di una azienda agricola che intenda ottimizzare i raccolti – gli elementi costitutivi e i modelli di dati rimangono gli stessi. Scorpio Broker viene già utilizzato per far avanzare soluzioni intelligenti in diverse regioni del mondo".

Utilizzando il framework di sviluppo software open-source AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), ogni modulo di STF, incluso Scorpio Broker, può essere facilmente distribuito in modo sicuro e ripetibile.

Scorpio Broker sarà impiegato in progetti selezionati nelle reti 5G avanzate di NEC ed è disponibile in diverse configurazioni, anche per server standalone e implementazioni cloud complete che utilizzano un'architettura serverless scalabile.

