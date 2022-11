Insieme alla guest star Camille Cottin, il duo Clooney - Dujardin dimostra ancora una volta quanto sono pronti a spingersi oltre per un gusto indimenticabile.

VEVEY, Svizzera, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Otto anni dopo il loro primo incontro sullo schermo, George Clooney e Jean Dujardin si riuniscono nell'ultimo sequel dello spot televisivo di Nespresso, "Fino a che punto ti spingeresti per Nespresso?", questa volta affiancati dalla talentuosa Camille Cottin, al suo debutto con Nespresso. Un film, ricco di azione e allo stesso tempo divertente e comico, in cui i protagonisti si riuniscono per dimostrare al mondo che il caffè Nespresso ha un gusto davvero così eccezionale che farebbero di tutto pur di averlo: fino a che punto si spingeranno per il gusto indimenticabile di un caffè Nespresso?

Al debutto dal 15 novembre in più di 20 altri paesi europei, la nuova campagna è un'evoluzione dello spot originale del 2014, ma questa volta George Clooney si offrirà di preparare un caffè Nespresso a Jean Dujardin ma facendogli capire che gli è rimasta soltanto una capsula. A questo punto, con un tempismo comico impeccabile, George Clooney tira maliziosamente il tappeto da sotto i piedi di Jean Dujardin per mettere le mani sull'ultima capsula Nespresso, che però vola fuori dalla finestra arrivando sul balcone di Camille Cottin. Clooney e Dujardin devono unire le forze per recuperare la capsula: è Jean Dujardin a far scendere George Clooney dal lato dell'edificio su una sedia di vimini fino all'appartamento di Camille Cottin. Con un colpo di scena, le carte in tavola cambiano rapidamente: Camille Cottin deve recuperare il suo caffè Nespresso appena preparato, sfacciatamente rubato da George Clooney. Come finirà?

Guardate il video per scoprirlo

Alert spoiler: Camille Cottin ricorda anche a George Clooney di riciclare la sua capsula, valore che Nespresso sostiene e porta avanti nel suo impegno per offrire un caffè eccezionale dal gusto indimenticabile in modo responsabile.

Parlando del nuovo spot, George Clooney afferma: «Ci siamo divertiti molto a girare questo sequel: riunirsi con Jean è sempre un piacere, ma questa volta avere con noi la brillante Camille, che ha portato il suo tocco di raffinatezza sul set, ha creato una dinamica perfetta. Il gusto del caffè Nespresso e la sostenibilità sono al centro di questo spot, per questo mi è sembrato naturale partecipare a questa campagna con la mia famiglia Nespresso».

Jean Dujardin aggiunge: «È stato fantastico riunirsi di nuovo con George sul set e continuare la nostra amichevole rivalità sullo schermo, ma questa volta con la meravigliosa Camille a tenerci sotto controllo. Le riprese sono state un insieme di energia e momenti comici, sia sullo schermo che fuori, e con una scorta infinita di deliziosi caffè tra amici. Cos'altro si può chiedere?».

Commentando il suo debutto con Nespresso, Camille Cottin dichiara: «Come francese che ama il caffè, sono ovviamente una grande fan di Nespresso. È stato un onore essere insieme ai grandi George Clooney e Jean Dujardin sul set di questo spot, soprattutto perché in questa sceneggiatura ho la meglio su di loro, ricordando alle persone di fare la loro parte per il Pianeta».

Caffè dal gusto eccezionale con una semplice modalità di riciclo

Dai chicchi di caffè di altissima qualità fino alle tecniche di tostatura, alle macchine innovative e alle capsule in alluminio che preservano la freschezza di tutte le miscele, Nespresso offre un caffè dal gusto eccezionale in ogni tazza. Nespresso continua inoltre a offrire modi innovativi per il riciclo delle capsule il più semplice possibile per i clienti. Ogni capsula Nespresso è realizzata in alluminio, che protegge nel tempo la freschezza e gli aromi di un caffè di alta qualità. Inoltre, l'alluminio è anche riciclabile all'infinito ed è uno dei migliori materiali riciclati quando viene smistato.

«Siamo lieti di riunire nuovamente il dinamico duo George Clooney e Jean Dujardin, insieme alla bravissima Camille Cottin, per questa campagna che affronta temi legati a valori per noi fondamentali, come il gusto eccezionale del caffè e la sostenibilità - ha dichiarato Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer di Nespresso. - Il caffè Nespresso è una forza positiva che offre un gusto indimenticabile in modo responsabile, e volevamo che il nostro impegno costante nei confronti dei nostri clienti emergesse in modo vero in questo film. Una nostra visione sottolineata anche con le nostre star e che traspare in tutta la campagna».

La nuova campagna Unforgettable Taste di Nespresso con George Clooney, Jean Dujardin e Camille Cottin debutterà a partire dal 15 novembre 2022 in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Ungheria.

Informazioni su Nespresso

Nestlé Nespresso SA è pioniera e punto di riferimento per il caffè porzionato di altissima qualità. L'azienda lavora con più di 140.000 agricoltori in 18 Paesi attraverso il suo Programma AAA Sustainable Quality™ per integrare le pratiche di sostenibilità nelle aziende agricole e nei paesaggi circostanti. Lanciato nel 2003 in collaborazione con la ONG Rainforest Alliance, il programma aiuta a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurando una fornitura sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando le condizioni di vita delle coltivatrici, dei coltivatori e delle loro comunità.

Nel 2022, Nespresso ha ottenuto la certificazione B Corp™, unendosi a un movimento internazionale di 4.900 imprese che soddisfano gli elevati standard B Corp di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza.

Con sede a Vevey, Svizzera, Nespresso opera in 81 Paesi e ha oltre 13 000 dipendenti. Nel 2021, ha gestito una rete globale di vendita al dettaglio di 802 boutique.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web aziendale di Nespresso: www.nestle-nespresso.com

