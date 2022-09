Skywind, l'ultima novità del sito di NetBet Italia

ROME, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei casinò online preferiti dai giocatori dello stivale, ha stretto una partnership con Skywind, per portare alcuni dei migliori giochi del fornitore sulla piattaforma.

NetBet Italia è da tempo uno dei siti di casinò più riconosciuti del nostro paese, grazie alla sua vasta gamma di titoli provenienti da famosi fornitori del settore. I giocatori di NetBet Italia godono di una selezione sempre crescente e diversificata di soluzioni, dai brillanti giochi da tavolo dal vivo alle video slot più contemporanee.

La loro ultima partnership ha delineato un accordo tra il sito e l'affermato provider Skywind, uno dei marchi più rinomati del mondo dell'iGaming. I migliori titoli della loro collezione saranno ora disponibili per tutti i giocatori di NetBet Italia. Tra i loro giochi più importanti, troviamo Olympic Cash, La Gallina D’oro e Buffalo Lightning, tutti presenti nella lista di NetBet.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha detto: "Siamo entusiasti di avere Skywind a bordo e di poter offrire i loro giochi ai nostri fedeli clienti. Da sempre, NetBet è dedita a offrire ai suoi iscritti giochi di casinò di qualità superiore. Che sia un nuovo gioco o un nuovo provider, i test per entrare a far parte della nostra famiglia sono estremamente rigorosi".

"Per mantenere la nostra reputazione di casinò online dinamico, NetBet Italia si affida sempre a fornitori del settore con una certa reputazione, per portare ai suoi clienti l'esperienza di alta qualità che si aspettano. Non abbiamo dubbi che i nostri giocatori possano solo apprezzare tutto ciò che Skywind abbia da offrire".

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.itNetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it