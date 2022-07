Nuova collaborazione annunciata tra NetBet Italia ed Evolution

ROME, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet, uno dei casinò online più popolari d'Italia, ha appena introdotto nella sua lista i migliori titoli di Evolution per i suoi giocatori.

Dal suo arrivo sulla piazza, NetBet Italia ha progressivamente forgiato la propria identità di eccezionale casinò online grazie ad un'offerta di prodotti sempre aggiornata. Tra i fornitori di spicco del sito, non poteva quindi mancare Evolution, i cui prodotti hanno già un forte seguito su tutti i mercati internazionali di NetBet.

Evolution è esperto nella creazione di giochi Live Dealer e RNG per tutti i tipi di giocatori. La partnership con NetBet Italia renderà disponibili ai fan dei giochi dal vivo alcuni dei pezzi forti del catalogo di Evolution, tra cui Live Roulette, Live Blackjack e Lightning Roulette.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha detto: "Evolution è un fornitore di grande prestigio che siamo lieti di poter offrire. Siamo certi che i nostri giocatori apprezzeranno il loro marchio di fabbrica unico".

Per maggiori informazioni contattare pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it