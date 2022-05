(Adnkronos) - Kwik è totalmente gratuito, semplice, veloce, senza nessun volume minimo di vendita e costo di abbonamento.

Milano, 5 maggio 2022 - Supportare le vendite con strumenti innovativi e virali in grado di trasformare i venditori in veri e propri influencer, un modello “ibrido” che unisce le potenzialità del network marketing con quelle dell’influencer marketing. È questo l’obiettivo della partnership esclusiva nata a livello globale tra NewAge -multinazionale americana specializzata in prodotti naturali per il benessere della persona- eKwik, il nuovo marketplace che propone numerose categorie merceologiche, tra cui benessere, abbigliamento, alimentari, ecc. La piattaforma, attiva in tutto il mondo e presentata recentemente anche in Italia, consente di “condividere” i prodotti acquistati con la propria rete di contatti ed essere remunerati sulle vendite generate sia direttamente sia indirettamente. In sintesi, “consigliando” ai propri contatti un prodotto utilizzando qualsiasi strumento di condivisione (social media, messaggi, email, chat, ecc.), Kwik ti paga per ogni vendita che “influenzi”, anche quelle indirette che si verificano quando il suggerimento viene condiviso con altri. Più sarà alta la capacità di rendere la vendita virale e di spingere gli acquisti, più aumenteranno le commissioni. L’uso di Kwik è totalmente gratuito, semplice, veloce, senza nessun volume minimo di vendita e costo di abbonamento.

Cos’è Kwik

Kwik è un marketplace il cui funzionamento si basa sul meccanismo del referral (referenza, raccomandazione). La piattaforma dà l’opportunità di guadagnare una commissione su ogni prodotto condiviso e acquistato sulla piattaforma dalla propria rete di contatti. Sull’app sono presenti numerose categorie merceologiche (abbigliamento, benessere, alimentari, per citarne alcune), con brand anche noti. La stessa NewAge propone sulla piattaforma alcuni dei propri prodotti in promozione.

Grazie a Kwik, gli incaricati NewAge possono integrare al loro sistema di vendita tradizionale anche le potenzialità del marketplace, che sfrutta la capacità di creare un percorso virale partendo dalla condivisione, con i propri contatti, degli articoli acquistati. Questo consente loro di ampliare il portafoglio clienti e le opportunità di guadagno anche tramite la condivisione e sponsorizzazione di prodotti non appartenenti ai brand NewAge. Un guadagno che si estende quindi anche agli acquirenti che decideranno di trasformarsi a loro volta in “influencer”, promuovendo il prodotto alla propria rete e per i quali varranno le stesse condizioni previste per gli incaricati in termini di commissioni.

Come funziona?

Gli incaricati NewAge possono accedere per primi e in esclusiva a tutta l’offerta di prodotti presente sulla piattaforma. Una volta acquistato un prodotto (condizione necessaria affinché lo stesso possa essere poi promosso), l’incaricato potrà generare un link di condivisione (Kwiklink) e condividere il prodotto (o la categoria di prodotti) con la sua rete di contatti (amici, parenti, ecc.) attraverso e-mail, SMS o social network e guadagnerà una commissione (Kwikcash) per ogni vendita che il suo link genererà sia direttamente sia indirettamente.

I consumatori che hanno ricevuto il link ed effettuato un acquisto potranno infatti diventare a loro volta degli influencer, generando il proprio Kwiklink e condividendolo con i propri contatti. In questo caso guadagneranno sia loro sia i contatti che prima di loro hanno condiviso il link, ma con percentuali diverse (la percentuale di Kwikcash si dimezzerà ad ogni passaggio fino a che l’ultimo centesimo non verrà suddiviso).

NewAge – Chi siamo

NewAge è una società quotata in borsa (NASDAQ: NBEV), che mira a diventare l'azienda di social selling e distribuzione numero uno al mondo. Commercializza in tutto il mondo un portfolio di prodotti organici e salutari attraverso un sistema innovativo di vendita diretta. La società è presente in tre macro-settori: salute e benessere, bellezza interiore ed esteriore, nutrizione e controllo del peso. Con un network di più di 400.000 incaricati indipendenti e in tutto il mondo. In Europa, la società è proprietaria dei seguenti marchi: ARIIX, Noni e Zennoa. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito newage.com o contattare il numero 800 172 451.

