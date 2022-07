(Milano, 11 luglio 2022) - IOl prossimo settembre il marketplace dedicato ai non-fungible token inaugurerà uno spazio espositivo per avvicinare sempre di più il pubblico al mondo NFT

Milano, 11 luglio 2022 - NINFA, dopo il recente successo della mostra pop up da Superchief Gallery a New York, dove ha presentato oltre 50 opere tra le più rappresentative del suo mondo, annuncia l’apertura il prossimo settembre di NINFA Labs, uno spazio espositivo e per eventi, in zona Isola a Milano, con l’obiettivo di diventare un punto d’incontro per la community sempre più numerosa di appassionati del mondo crypto e NFT, dove ammirare e acquistare le opere d’arte e le capsule collection di moda e design.

Inoltre, NINFA consolida la sua sezione dedicata al fashion con l’ingresso nella squadra di realtà come Blade Runaway, Filippo Ghisleri, Piove, Soze, Meysam, Slamthings, Mej Valencia, Aitana Basquiat, Gio Med, e dei designer Emma Slangen, Boavastudio, Spot Studio, Patric Ortmann e Jakub Dygdon. Art director, industrial designer e soprattutto digital artist -italiani e internazionali- che riflettono la loro estetica in progetti immagine che uniscono moda e design alla tecnologia.

“Con NINFA abbiamo creato una piattaforma multicategoria per il metaverso. In un mondo sempre più connesso e digitale, ma che rischia di essere troppo standardizzato, l’utente sente il bisogno di arricchire la propria identità online tramite l'acquisto di opere e oggetti digitali unici. Con la prossima apertura di NINFA Labs, uno spazio espositivo fisico, vogliamo avvicinare sempre di più il pubblico al mondo NFT, non solo online, ma anche dal vivo”, dichiara Brando Bonaretti, Ceo e cofounder di NINFA.

Ma cosa è NINFA?

NINFA, un’azienda WEB3 che utilizza Ethereum, la blockchain più affermata per la creazione di Non-fungible token, Un progetto giovane, nato a Milano e on-line da aprile 2022, che in soli tre mesi è riuscito a coinvolgere oltre 110 creators - tra i più importanti nel panorama internazionale - selezionati secondo i criteri e la filosofia di NINFA e dei suoi partner, per un totale, ad oggi, di più di 150 opere. NINFA ha inoltre partecipato anche a SIOS22 Summer, scelta tra le 10 startup NFT più promettenti del settore.

L'idea di NINFA

La startup nasce a Milano dall’idea di Brando Bonaretti, Pietro Barbini, Carlo Borloni e Cosimo De Medici, quattro professionisti legati dalla passione per le criptovalute e i mondi virtuali. Un team di giovani esperti, con competenze complementari acquisite presso aziende importanti, dalla Boston Consulting Group ad Amazon, da Generali Group a Morgan Stanley. Un'idea innovativa che ha permesso ai quattro soci di raccogliere un primo round di investimenti ad una valutazione di 3.5 milioni di Euro.

www.ninfa.io

ufficiostampa@margaritapr.it

tel. +39/026592089