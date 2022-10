(Adnkronos) - Milano, 17 ottobre 2022. Il suo fascino rende il Natale un’occasione ancora più preziosa per lasciare il segno con un regalo davvero speciale. Interpretando il desiderio di originale esclusività dei suoi clienti, Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), eCommerce di riferimento in Italia nel mondo delle birre artigianali,ha lanciato due importanti novità: i Cesti Natalizi Aziendali e BIRRANDAIO, Il Calendario dell’Avvento Alcolico 2022.

Novità che si aggiungono alla recente iniziativa promozionale che ha portato l’eCommerce all’interno dei più prestigiosi palinsesti televisivi italiani. Birre da Manicomio, dal 10 ottobre, ha infatti lanciato una campagna televisiva con uno spot da 15’’, trasmesso su Sky, X Factor e MasterChef. Immagini che interpretano, in una chiave di curiosa ironia, la raffinata proposta dello store digitale.

Novità del Natale 2022: Ceste Natalizie, deliziare con sapori esclusivi

All’interno del catalogo, oltre a una ricercata selezione di eccellenze nell’ambito delle birre artigianali, sono disponibili anche soluzioni ad hoc per circostanze speciali. Per il Natale è stata lanciata la linea di Cesti NataliziAziendali.

Regali aziendali che rappresentano un’esplosione di gusto, grazie agli abbinamenti delle migliori birre con altre prelibatezze culinarie. Un modo originale per sorprendere con sapori speciali all’insegna dell’artigianalità: birre, panettoni, brezel, senapi, e altre appetitose delizie.

La Confezione Bella Italia, ad esempio, comprende una selezione di pasta di Gragnano, pomodoro San Marzano e birre in abbinamento con la pasta. Mentre la Confezione Germania è ispirata all’Oktoberfest: wurstel artigianali, senapi speciali, brezel e birre a volontà. E queste sono solo due delle soluzioni disponibili per chi è alla ricerca di idee cesti natalizi uniche.

BIRRANDAIO 2022, il Calendario dell’Avvento con 24 birre artigianali da tutto il mondo

Sempre in relazione al periodo natalizio, Birre da Manicomio ha lanciato un’altra iniziativa per i suoi clienti: IL BIRRANDAIO. Di cosa si tratta? Il divertente Calendario dell’Avvento alcolico (edizione 2022). Un modo per festeggiare un pre-Natale ricco di emozioni. Dal 1° al 24 dicembre sono state selezionate birre con gli stili più pazzi del mondo, pronti per esaltare anche le papille gustative più raffinate.

Un biglietto di sola andata per un viaggio superlativo che porta a scoprire tutti i sapori del magico mondo delle birre artigianali. Una soluzione anche per impreziosire, in modo davvero originale, un cesto di Natale.

Cos’altro distingue Birre da Manicomio? Eccellenze artigianali insieme a tante altre bontà e regali

Alla base del risultato conseguito da Birre da Manicomio c’è un impegno che passa dall’individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a svariate etichette provenienti da tutto il mondo. Una proposta che interpreta le diverse preferenze individuali: dai semplici amatori ai palati più raffinati.

Un’esperienza d’acquisto online impreziosita da elaborazione dell’ordine in 24 ore, imballi sicuri e spedizione gratis per gli ordini di almeno 100 euro. La qualità è confermata inoltre dall’adozione della politica “Soddisfatti o rimborsati”.

La ricerca della birra più adatta ai propri gusti è resa facile da percorsi di navigazione improntati alla semplicità. Si può trovare il sapore desiderato, ad esempio, scegliendo i piatti con cui abbinare la birra. È poi disponibile la ricerca per stile, per brand e tipo di birra.

Lo store digitale ha dedicato un’intera sezione ai Regali, con kit degustazione, Magnum, Buoni Regalo e T-shirt. A portata di tap ci sono anche bicchieri di birra e tante interessanti novità da scoprire. Il blog riporta originali spunti e consigli che consentono di vivere fino in fondo la propria passione per i sapori artigianali: con indicazioni anche su strenne natalizie, regali aziendali, cesti gastronomici, idee per regali aziendali di Natale e molto altro.

Una ulteriore conferma delle prerogative di Birre da Manicomio arriva dagli oltre 1.400 feedback certificati da Recensioni Verificate, che rileva una media di 9,8/10.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency