(Milano, 15/9/22) - Per la stagione 2022/23 l’azienda sarà sponsor della Società di Calcio lombarda, attualmente protagonista nel Girone A della Serie C

Milano, 15 Settembre 2022 – Una nuovo tassello arricchisce il sodalizio tra Numero Blu, realtà italiana attiva nel BPO, e il mondo del Calcio: forte di una presenza già consolidata in questo sport, l’azienda ha assunto il ruolo di Premium Partner del Mantova 1911, società attualmente protagonista nel Girone A del Campionato di Calcio di Serie C.

Numero Blu si appresta così a conseguire ampia visibilità durante le 38 gare di Campionato del Mantova 1911, con una presenza importante anche sui canali istituzionali della Società -sito e pagine social- oltre che sui backdrop delle interviste post gara, seguite da migliaia di supporters. Numero Blu, inoltre, fruirà di attenzione dedicata durante le iniziative organizzate dal Club e riservate agli sponsor, potendo inoltre avvalersi dei pacchetti hospitality messi a disposizione dalla Società, in occasione delle gare in calendario.

“Il proseguimento della nostra presenza nel mondo del Calcio" - afferma il C.E.O. Luca Leopizzi, - "conferma la forte condivisione di valori tra Numero Blu e questo magnifico sport: competitività, rispetto delle regole, fair play, l’impegno per il superamento dei propri limiti e le top performance. Valori e principi che condividiamo con il Mantova 1911, una società storica e blasonata, stabilmente protagonista nei propri campionati di riferimento: siamo certi che affiancare il nostro marchio ad un club con tale seguito consoliderà ulteriormente la nostra brand awareness, favorendo la percezione di passione e dedizione che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia”.

Una scelta dettata non soltanto da ragioni logistiche, considerando che la Lombardia ospita due importanti sedi di Numero Blu, ma anche dalla grande tradizione italiana del Mantova 1911 in termini di storia, valori sportivi e legame con il territorio, con un futuro decisamente ambizioso.

“Siamo orgogliosi di investire in contesti sportivi caratterizzati dalla presenza di compagini come il Mantova 1911, con tradizione fortemente radicata sul territorio, -continua Luca Leopizzi- esattamente come la nostra realtà. Siamo infatti convinti che ‘fare squadra’, nello sport come nel business in generale, sia la migliore premessa per perseguire una crescita virtuosa e generare valore condiviso”.

La partnership con il Mantova 1911, che si protrarrà per tutta la stagione, consolida dunque la presenza di Numero Blu nel mondo del Calcio, andando ad affiancare una vasta operazione di pianificazione pubblicitaria su led a bordo campo varata dall’azienda in due stadi di vertice in massima categoria, nel 2022/23.

Entusiasta per questa nuova collaborazione il socio del club virgiliano Filippo Piccoli: “Aver instaurato una partnership con Numero Blu, impresa di caratura nazionale che vanta già esperienza in ambito sportivo, ci rende fieri e testimonia il valore del percorso che la società sta strutturando. Una sinergia che parte dal desiderio reciproco di crescere, affrontando ogni sfida con entusiasmo, impegno e passione. Siamo lieti di dare il benvenuto a Numero Blu, con l’auspicio di toglierci soddisfazioni dentro e fuori dal campo”.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); circa 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it