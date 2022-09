(Cagliari, 28/9/22) - Il titolare della storica agenzia funebre di Cagliari evidenzia come, dopo due anni di pandemia, le principali restrizioni sull’organizzazione dei funerali sono in fase di eliminazione

Cagliari, 28 settembre 2022. Due anni di pandemia hanno rivoluzionato tutti i comparti socioeconomici nazionali e internazionali, compreso il settore delle onoranze funebri, che ha dovuto seguire rigidi protocolli per poter continuare ad offrire un servizio all’altezza della situazione, in linea con i bisogni dei familiari dei defunti. “Abbiamo sofferto insieme agli affetti più cari delle persone decedute il peso di una situazione davvero complicata. Se l’ultimo addio è già difficile per sé, in periodo di Covid lo è stato ancora di più”, racconta Oder Melis, titolare a Cagliari di Onoranze Funebri Salvatore Melis. Mesi complicati, che hanno visto grandi ostacoli nell’organizzazione dei funerali, inizialmente permessi a pochi intimi, per poi diventare aperti anche ad un numero maggiore di persone. Ma oggi molti aspetti sul regolare svolgimento delle funzioni religiose si stanno modificando, anche se le giuste precauzioni sono molto importanti per evitare contagi. “La mascherina ha dimostrato essere un potente mezzo contro la diffusione del virus e, nei momenti di lutto, la normale vicinanza tra le persone risulta essere ancora un rischio”, evidenzia Melis, che nel periodo pandemico ha avuto modo di non far mancare la sua professionalità, seppure a distanza, ai famigliari dei defunti. “Purtroppo i decessi per Covid sono ancora reali, con la conseguenza che gli affetti più cari non possono ancora dare l’ultimo saluto ai deceduti”, ricorda Melis. In 65 anni di attività, la situazione attuale è certamente una novità per Onoranze Funebri Salvatore Melis, con il comparto delle agenzie funebri che ha gestito prima la difficile situazione causata dal Covid-19 e ora anche l’aumento dei costi dell’energia. “Cerchiamo di andare incontro alle esigenze di chi si rivolge a noi, ma un dato sostanziale dimostra che la crescita dei prezzi dell’energia e delle materie prime sta incidendo anche su cofani e articoli cimiteriali”, stigmatizza Oder Melis. Molti degli oggetti prodotti per il cimitero, parliamo ad esempio di fotoceramiche e contenitori per i fiori, necessitano per la loro produzione di forni alimentati con grande quantità di energia, o di metalli che oggi costano anche il 40% in più rispetto a pochi mesi fa. “Ecco perché è importante trovare una soluzione ai problemi dell’energia, perché diversamente anche il settore delle agenzie funebri verrà investito ancora di più dagli aumenti, che a un certo punto dovranno essere ripartiti sui prezzi finali degli articoli”.

· CONTATTI: Sito web https://www.agenziamelis.it/