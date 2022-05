(Udine, 11/05/2022) - Dal mese di maggio nella Casa Funeraria Memoria, l’unica del Friuli collinare, si terranno 6 serate condotte da esperti su tematiche legate al lutto e al dolore

Udine, 11/05/2022 - La morte di una persona cara porta con sé, oltre al dolore, una serie di interrogativi intimi sull’elaborazione del lutto, oltre a questioni pratiche che comunque bisogna affrontare. Per riflettere insieme su queste tematiche le Onoranze Funebri Sordo hanno deciso di organizzare una serie di incontri informativi che si terranno presso la Casa Funeraria Memoria di Buja, l’unica casa funeraria del Friuli collinare.

“Fin dalla sua inaugurazione – spiega la titolare Stefania De Luca - ci eravamo prefissati l’obiettivo di utilizzare la Casa Funeraria non solo come luogo per l’ultimo saluto ai propri cari, ma anche come punto di incontro con la comunità per sviluppare ed analizzare tematiche ed argomenti di interesse generale legate al contesto del lutto e della morte. Purtroppo la pandemia mondiale ha reso impossibile la realizzazione immediata di queste serate ma finalmente possiamo riprendere il discorso e dare avvio agli eventi tematici che prevedono la presenza di esperti e sono moderati dal giornalista del Messaggero Veneto, Piero Cargnelutti”. Coordinatrice del programma di eventi è Giulia di Varmo, consulente di web marketing.

Si comincia il 18 maggio con il primo dei 3 incontri dedicati alla successione e al testamento insieme all’avvocato Sabrina Vicario. Dopo l’estate seguiranno altri incontri dedicati all’elaborazione del lutto insieme ad una psicologa. Si parlerà, del lutto per bambini ed adolescenti, di come prepararsi alla morte di una persona cara malata o alla perdita di un genitore; di come superare la morte del coniuge e della morte per malattia.

Tutti gli eventi saranno a numero chiuso per rispettare il giusto distanziamento e tutelare la salute di ognuno. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo una mail a info@onoranzefunebrisordo.com. Ogni serata sarà comunque trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Onoranze Funebri Sordo Casa funeraria Memoria.

La Casa Funeraria è stata inaugurata nel 2019 con l’obiettivo di permettere un maggiore raccoglimento delle famiglie in un luogo discreto e riservato. Vi si possono trovare salette veglia dedicate, complete di salottini, dove è possibile sostare in privacy con famigliari, parenti e amici, sala commiato, per cerimonie di qualsiasi credo, per saluti e commemorazioni, e una zona ristoro.

Per informazioni ed approfondimenti ci si può rivolgere a https://www.onoranzefunebrisordo.it/

