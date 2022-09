(Adnkronos) - Lucca, 16 settembre 2022. Durante la live Twitch di ieri sera, giovedì 15 settembre, Star Comics e Lucca Comics & Games hanno annunciato con grande emozione un importante ospite internazionale che impreziosirà con la sua presenza il programma culturale del festival.

La speranza in una “nuova normalità” – per citare Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games – dopo un biennio di chiusure e ristrettezze è sancita dal ritorno dei grandi autori internazionali non solo dall’Occidente, ma anche dal Giappone, riannodando finalmente quel filo con la terra dei manga che si era interrotto nel 2019.

Quest’anno Lucca Comics & Games vedrà infatti la prestigiosa partecipazione del maestro Norihiro Yagi, autore dell’appassionante "Ariadne in the Blue Sky" e dell’osannato successo dark fantasy "Claymore".

Il maestro Yagi sarà a Lucca dal 29 ottobre al 1° novembree parteciperà a diversi firmacopie. Il programma completo degli eventi aperti al pubblico che lo vedranno coinvolto e le iniziative editoriali attinenti saranno comunicati prossimamente sui siti ufficiali e i canali social di Lucca Comics & Games e Star Comics.