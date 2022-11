(Adnkronos) - Roma, 11 novembre 2022. Ultimi minuti di gioco in Serie A questo fine settimana con la quindicesimagiornata, poi lo stop per dare spazio ai Mondiali in Qatar, in programma da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre. Sabato alle ore 15 si va verso il tutto esaurito al Maradona per il match Napoli-Udinese, con i padroni di casa che vogliono conservare il primato in classifica prima della lunga sosta. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet(www.eurobet.it) l’86% degli appassionati si aspetta una vittoria partenopea, mentre i friulani sono dati vincenti al 6%. L’8%, invece, pronostica un pareggio tra le due compagini. I risultati esatti più giocati sono il 3-1, il 3-0 e il 2-0.

Il 2022 di Atalanta e Inter si chiude domenica alle 12.30: al Gewiss Stadium derby lombardotra le due squadre attualmente appaiate in classifica a 27 punti. Il 46% dei tifosi pronostica la vittoria degliuomini di Inzaghi, mentre gli orobici sono dati vincenti al 29%, mentre secondo il 25% il match terminerà in parità. Tra i risultati esatti più giocati emergonol’1-1, l’1-2 e il 2-1.

La domenica prosegue con la sfida delle 15:00 tra Roma e Torino. I padroni di casa vorrebbero concludere l’anno con una vittoria,mentre i granata vogliono cercare di mantenere il passo dopo la vittoria nel turno infrasettimanale. Il 71% dei tifosi è convinto che saranno i giallorossi a trionfare, secondo il 15% invece il match si concluderà con un pareggio; la vittoria degli uomini di Juric è pronosticata al 14%. Rispetto ai risultati esatti più giocati l’1-0, il 2-0e l’1-1sembrano essere gli esiti più probabili.

Alle 18:00 di domenica andrà in scena a San Siro Milan-Fiorentina: rossoneri alla ricerca di uno slancio dopo il deludente pareggio di Cremona, mentre i viola sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Secondo il 77% dei tifosi saranno gli uomini di Pioli ad avere la meglio, mentre i toscani raccolgono il 9% delle preferenze; pareggio pronosticato al 15%.I risultati esatti piùpuntati sono il 2-1, il 3-1 e l’1-1.

La partita conclusiva del turno è un altro scontro di alta classifica, Juventus-Lazio: i bianconeri sono dati vincenti dal 69% degli appassionati, il 19% pronostica una vittoria dei romani, mentre il 12% si aspettaun finale in parità. Tra i risultati esatti più quotati emergono il 2-1, l’1-0 e il 2-0.

Questo fine settimana laF1 giunge al penultimo atto di questa annata: domenica si correrà infatti il GP del Brasile sulla pista di Interlagos. Titolo iridato ormai assegnato sia tra i piloti con Max Verstappen, sia tra i costruttori con la vittoria della Red Bull. In palio per Ferrari e Mercedes vi è quindi il secondo posto nei costruttori. È comunquela Red Bull di Verstappen a partire favorita con il 52% dei pronostici, seguito dalla Ferrari di Leclerc che raccoglie il 26% delle preferenze. Infine, la Mercedes di Hamilton colleziona il 14% delle scelte.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati ditennis sul vincitore delle Nitto Atp Finals 2022 in programma da domenica 13 novembre a Torino. Peseranno le assenze dei big italiani, ma si prevedono comunque sessioni di gioco di altissimo livello tra gli 8 contendenti. Grande favorito per la vittoria finale è Novak Djokovic, che raccoglie il 53%delle preferenze, seguito da Daniil Medvedev e da Rafa Nadal, che ottengono rispettivamente il 21% e il 14% dei pronostici.

