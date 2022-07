(Adnkronos) - Roma , 29 luglio 2022.Il mese di luglio si sta per concludere, ma saluta gli appassionati di sport con un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili. In Germania verrà assegnato il primo trofeo della stagione calcistica. Sabato sera ore 20.30, infatti, RB Lipsia e Bayern Monaco si sfideranno per la conquista della Supercoppa di Germania: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it), il 92% vede i bavaresi come vincitori della DFL-Supercup, mentre i padroni di casa raccolgono l’8% delle preferenze.

Tempo di Supercoppa anche nel Campionato francese: PSG e Nantes si sfidano domenica sera nel Trophée des Champions, inaugurando così la stagione calcistica. L’incontro si terrà al Bloomfield Stadium di Tel Aviv: parigini favoriti all’89%, mentre il Nantes viene dato al 3%. Il pareggio raccoglie invece l’8%. I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi: ad emergere infatti il 2-0, 3-1 e il 2-1.

Il Campionato europeo di calcio femminile volge al termine: domenica Inghilterra e Germania proveranno a conquistare il trofeo continentale. Le tedesche sono state detentrici del titolo ben 8 volte su 13 edizioni. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Eurobet:il49% dei tifosi vede proprio la Nazionale tedesca vincente. Il 37% auspica una vittoria delle Lionesses, mentre il pareggio nei tempi regolamentari è dato al 14%.Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l’1-2, il 2-1 e l’1-1 sembrano essere gli esiti più probabili.

Ultimo fine settimana di gara prima di un mese di sosta per la Formula 1, si va in scena a Budapest. In questo Gran Premio d’Ungheria, Charles Leclerc risulta favorito con il 42%, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dal compagno di scuderia Sainz che raccolgono rispettivamente il 26% ed il 21% delle preferenze.

Il calciomercato si prepara all’ultimo mese di trattative e l’Osservatorio Eurobet continua a monitorare le indiscrezioni che si susseguono. In Serie A l’Inter mostra interesse in casa Lazio per il difensore Acerbi (67%) e il centrocampista Luis Alberto (11%). I Campioni d’Italia del Milan sembrano essere sulle tracce dell’attaccante svincolato ex Torino Andrea Belotti e del centrocampista della Roma Zaniolo, che raccolgono rispettivamente il 29% e il 49% delle scelte. Dopo l’infortunio di Pogba, sempre più nel mirino della Juventus Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale argentina: un suo arrivo è pronosticato al 52%.I bianconeri inoltre potrebbero tentare un altro colpo a centrocampo con Milinkovic-Savic, che raccoglie il 38% delle scelte.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

