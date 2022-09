(Roma, 16 settembre 2022) - Roma, 16 settembre 2022 - Questo fine settimana saranno numerosi gli scontri diretti nella parte alta della classifica nella settima giornata di Serie A. Domenica alle 12:30 l’Udinese ospiterà l’Inter. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 47% degli appassionati si aspetta una vittoria dei neroazzurri. I padroni di casa, desiderosi di allungare la striscia positiva di risultati consecutivi, sono dati vincenti al 22%, mentre il 31% dei tifosi è convinto che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono infatti l’1-2 e l’1-1. Secondo gli appassionati, l’interista Lautaro Martinez potrebbe sbloccare la partita, seguito dall’attaccante dell’Udinese Beto Betuncal.

Domenica pomeriggio è previsto l’esordio del nuovo allenatore del Monza Raffaele Palladino contro la Juventus. Nonostante la recente sconfitta in Champions contro il Benfica, l’88% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Allegri. Tra i risultati esatti più giocati emerge lo 0-2 e l’1-3 e a segnare la prima rete potrebbero essere i bianconeri Dusan Vlahovic o Moise Kean.

La giornata prosegue sul prato dell’Olimpico nel match Roma-Atalanta. Il 41% ritiene che sarà la squadra di Mourinho a trionfare, orobici favoriti al 31%. Il 28% dei tifosi auspica invece un pareggio. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: il 2-2, il 2-1, l’1-1. Il giallorosso Dybala, titolare da sette giornate, potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme al compagno di squadra Abraham.

La settima giornata si conclude a San Siro, con la sfida tra Milan e Napoli. Entrambe le squadre arrivano al match dopo un turno favorevole in Champions. L’incontro terminerà con la vittoria degli uomini di Pioli secondo il 46% degli appassionati, mentre il pareggio è giocato al 29%; vittoria partenopea data al 25%. I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi, i più puntati sono l’1-1 e il 2-1. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante del Milan Giroud o dall’uomo del momento del Napoli Kvaratskhelia.

L’Osservatorio Eurobet ha inoltre scattato una fotografia delle aspettative degli amanti della MotoGP sul Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento stagionale. In Spagna la sfida è tra Bagnaia e Quartararo: secondo il 51% degli appassionati il pilota italiano della Ducati riuscirà a conquistare il quinto successo consecutivo. Quartararo, ancora avanti nella classifica generale, raccoglie invece il 24% delle preferenze.

