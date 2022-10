(Roma, 14 ottobre 2022) - Roma, 14 ottobre 2022 - Dopo l’agrodolce turno infrasettimanale dedicato alle Coppe Europee, si riparte con la decima giornata di Serie A: tra gli anticipi di sabato, il Derby della Mole Torino-Juventus alle ore 18:00. Entrambe le squadre attraversano un momento critico: la Juve viene dalla sconfitta ad Haifa in Champions e una stagione non brillante fino ad ora, mentre l’ultimo successo dei granata risale ormai al 4 settembre. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 62%degli appassionati si aspetta una vittoria dei bianconeri, mentre la squadra allenata da Juric è data vincente al 18%. Il 20% dei tifosi è convinto invece che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono l’1-2, l’1-1 e lo 0-1. Anche se al momento rischia di partire dalla panchina, l’attaccante della Juve Vlahović potrebbe sbloccare la partita, insieme al compagno di squadra Milik e all’attaccante del Torino Sanabria.

Sabato alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo si terrà il match Atalanta-Sassuolo. Gli uomini di Gasperini, attualmente secondi in classifica a 2 punti dalla capolista, sono dati vincenti dal 79% dei tifosi. Il match potrebbe terminare in parità secondo il 14% degli appassionati, mentre il Sassuolo raccoglie il 7% delle scelte. Tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-1, il 2-0 e il 3-1. L’attaccante della Dea Luis Muriel potrebbe sbloccare il risultato, seguito dai compagni di squadra Lookman e Koopmeiners.

La giornata di domenica si aprirà alle 12:30 con la sfida tra Inter e Salernitana: nessun pareggio tra le due squadre nei 6 precedenti confronti in serie A. Infatti, solo il 6% ritiene che le squadre pareggeranno, mentre il 92% è convinto che sarà la squadra di Inzaghi a trionfare; questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: il 3-1, il 3-0 e il 2-0. Nerazzurri favoriti anche per i marcatori più giocati: Lautaro Martínez potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme ai compagni di squadra Džeko e Barella.

Domenica alle ore 18, il Napoli ospiterà il Bologna: il 95% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Spalletti, imbattuti da 13 partite, ad avere la meglio. Sensazione confermata dai risultati esatti più giocati: il 3-1 e il 2-0 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più quotati svetta ilgeorgiano Kvaratskhelia (Napoli), seguito dai compagni di squadra Raspadori e Politano.

Domenica sera alle 20:45 il confronto tra Verona e Milan: nuovo allenatore per i padroni di casa e sconfitta europea contro il Chelsea ancora calda per i rossoneri. Il 77% dei tifosi vede gli uomini di Pioli vincenti, solo il 14% pronostica un pareggio. I risultati esatti più giocati riflettono queste sensazioni: 1-2, 0-1 e 1-1. Tra i possibili marcatori svettano i milanisti Giroud, Leao e Diaz.

Posticipo a Genova con la sfida tra Sampdoria e Roma, lunedì alle 18.30. I giallorossi sono solo a quattro punti dalla capolista, mentre l’obiettivo della Samp è raggiungere la zona salvezza. La vittoria della Roma è data al 58%, mentre gli uomini di Stankovic sono favoriti al 18%; pareggio giocato al 24%. I risultati esatti più giocati sono lo 0-1, l’1-1 e l’1-2. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dai romanisti

Abraham e Zaniolo, seguiti nelle preferenze dall’attaccante della Sampdoria Caputo.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp, che avrà luogo in Australia. Sul Circuito di Phillip Island la Ducati ha sempre faticato, eppure Bagnaia risulta il favorito con il 42% dei pronostici ed ha la possibilità di superare Quartararo diventando il primo in classifica a 3 GP dalla fine. Bagnaia è seguito dall’australiano Miller, anche lui pilota della Ducati, puntato al 21%. Infine, il pilota dell’Aprilia Espargaro colleziona il 18% delle preferenze.

