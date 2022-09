(Roma, 30/9/22) - Roma, 30 settembre 2022. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, la Serie A riparte questo fine settimana: Napoli-Torino è il match che apre sabato pomeriggio l'ottava giornata. Gli uomini di Spalletti non vogliono interrompere la striscia positiva di risultati e soprattutto il primato in classifica, mentre i granata tentano di dimenticare le sconfitte nelle ultime due giornate. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 77% degli appassionati si aspetta una vittoria dei padroni di casa, mentre la compagine allenata da Juric è data vincente al 9%. Il 14% dei tifosi è convinto invece che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono il 3-1, il 2-1 e il 2-0. L’uomo del momento del Napoli Kvaratskhelia potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Raspadori e Zielinski.

Sabato alle ore 18 a San Siro Inter e Roma cercano il riscatto dopo i passi falsi di entrambe compiuti nell’ultimo turno rispettivamente contro Udinese e Atalanta: il 63% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre i giallorossi raccolgono il 18% delle scelte. Il match potrebbe terminare in parità secondo il 19% degli appassionati. Tra i risultati esatti più giocati emergono il 2-1, l’1-1 e l’1-0. Il neroazzurro Lautaro Martinez potrebbe sbloccare il risultato, seguito dal compagno di squadra Barella e dal romanista Tammy Abraham.

Alle ore 20.45 il Milan fa visita all’Empoli: i rossoneri vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Napoli, toscani di umore opposto con la prima vittoria conquistata nel turno precedente. Il 93% ritiene che sarà la squadra di Pioli a trionfare; questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più pronosticati: lo 0-2, l’1-3 e lo 0-3. Milan favorito anche per i marcatori più giocati: Giroud potrebbe siglare il primo gol della partita, insieme ai compagni di squadra Leao e De Ketelaere.

Domenica alle ore 18, l’altra capolista Atalanta ospita la Fiorentina: il 56% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Gasperini ad aggiudicarsi l’incontro. Il 29% auspica un pareggio, mentre la vittoria dei viola è data al 15%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati il 3-1, il 2-1 e il 2-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più giocati svettano i padroni di casa Zapata, Koopmeiners e Malinovskyi.

L’ottava giornata si conclude lunedì sera, con la sfida tra il Verona e un’Udinese galvanizzata dalla vittoria casalinga contro l’Inter nell’ultimo turno. Match dal risultato assolutamente aperto per i tifosi: vittoria scaligera data al 36%, mentre gli uomini di Sottil sono favoriti al 35%; pareggio giocato al 29%. I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi, i più puntati sono l’1-1, l’1-2 e il 2-2. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante dell’Udinese Beto Betuncal, seguito nelle preferenze dall’attaccante del Verona Henry e dal compagno di squadra Deulofeu.

Dopo due anni di assenza dal calendario della competizione, questo fine settimana la Formula 1 fa tappa a Singapore: secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, è la Red Bull di Verstappen a partire favorita sul circuito cittadino di Marina Bay con il 38% dei pronostici. Il pilota olandese è seguito dai ferraristi Leclerc e Sainz, che raccolgono rispettivamente il 34% e il 18% delle preferenze.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulle sfide delle squadre italiane impegnate nella terza giornata di fase a gironi di Champions League, in programma martedì 4 e mercoledì 5 ottobre. L’Inter martedì sera sarà di scena a San Siro, nell’attesissimo match contro il Barcellona. I pronostici vedono favoriti i blaugrana con il 46% delle preferenze; la vittoria nerazzurra è data al 31%. I risultati esatti più quotati sono l’1-2, l’1-3 e il 2-1. L’altra protagonista italiana della serata è il Napoli che sfida in trasferta l’Ajax: padroni di casa dati vincenti al 47%, mentre i partenopei raccolgono il 31% delle preferenze. Tra i risultati esatti più giocati spiccano il 2-2, il 2-1 e l’1-2.

Il Milan farà visita al Chelsea mercoledì sera. Anche in questo caso i tifosi vedono un match dal risultato aperto: londinesi pronosticati vincenti al 44%, mentre i rossoneri raccolgono il 25%; il pareggio è dato al 31%. Tra i risultati esatti più auspicati emergono il 2-2, il 2-1 e l’1-1. La serata della Juventus sembrerebbe essere maggiormente in discesa contro il Maccabi Haifa: la squadra di Allegri raccoglie infatti il 95% delle scelte. Sensazioni confermate anche dai risultati esatti più giocati con il 2-0, 3-0 e 1-0.

