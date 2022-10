(Adnkronos) - Tra gli anticipi che aprono la dodicesima giornata di serie A si disputerà sabato alle 15:00 sul prato del Maradona Napoli-Sassuolo. Gli uomini di Spalletti vengono da 12 vittorie consecutive tra campionato e coppe europee e non vogliono interrompere la striscia positiva di risultati. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 90% degli appassionati si aspetta una vittoriadei padroni di casa, mentre gli avversari sono dati vincenti al 7%. Solo il 3% dei tifosi è convinto invece che le due squadre pareggeranno. I risultati esatti più giocati sono il 3-1, il 2-0 e il 2-1. L’attaccante partenopeo Osimhen potrebbe sbloccare la partita, insieme ai compagni di squadra Kvaratskhelia e Politano.

La giornata di sabato si conclude con il match delle 20:45 a San Siro: l’Inter sfiderà la Sampdoria. Umore alto per i padroni di casa dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Il 95% dei tifosi pronostica la vittoria degli uomini di Inzaghi. Tra i risultati esatti più giocati emergono il 3-0, 4-0 e il 3-1. Il neroazzurro Lautaro Martinez potrebbe sbloccare il risultato, seguito dai compagni Lukaku e Barella.

La giornata di domenica si apre alle 12:30 con lo scontro Empoli-Atalanta. La Dea cerca il riscatto dopo la sconfitta con la Lazio, che ha così agganciato proprio i bergamaschi al terzo posto. L’84% ritiene che saranno gli orobici a trionfare, il 9% pronostica un pareggio, mentre secondo il 7% avranno la meglio i toscani. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati, ovvero lo 0-2, l’1-2 e l’1-3. I giocatori dell’Atalanta hanno segnato per primi in 9 partite su 10, trend che rispecchia i marcatori più quotati: Zapata e Lookman, seguiti dall’attaccante dell’Empoli Destro.

La giornata prosegue con la sfida delle 15:00 tra Cremonese e Udinese. I padroni di casa cercano la prima vittoria in serie A, mentre i friulani vogliono riprendere il passo dopo la sconfitta contro il Torino. Il 77% dei tifosi è convinto che sarà l’Udinese a trionfare, secondo l’11% invece il match si concluderà con un pareggio; vittoria dei lombardi pronosticata al 12%. Rispetto ai risultati esatti più giocati l’1-3, l’1-2 e l’1-1 sembrano essere gli esiti più probabili. Secondo i pronostici la partita potrebbe essere sbloccata dall’attaccante dell’Udinese Beto Betuncal, seguito dall’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers e dal compagno di squadra Deulofeu.

Alle 18:00 di domenica sul prato dell’Olimpico andrà in scena Lazio-Salernitana, match che secondo il 96% dei tifosi vedrà trionfare i padroni di casa. I risultati esatti più giocati confermano le sensazioni dei tifosi, i più puntati sono infatti il 3-0, il 3-1 e il 2-0. Il risultato potrebbe essere sbloccato dai biancocelesti Felipe Anderson, Zaccagni e Milinkovic-Savic.

La partita conclusiva di domenica è Torino-Milan, con i rossoneri freschi di qualificazione agli ottavi in Champions e che non perdono nello scontro diretto contro i granata da sette incontri. Infatti, il Milan è dato vincente dal 68% degli appassionati, mentre il 18% pronostica un pareggio e il 14% si aspetta la vittoria dei padroni di casa. Tra i risultati esatti più quotati emergono l’1-2, l’1-1 e lo 0-1. Per quanto riguarda i marcatori più giocati, svettano i milanisti Leao e Hernandez e il giocatore granata Pellegri.

Lunedì alle 18:30 si disputerà il posticipo Verona-Roma. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet l’esito del match è ancora aperto: il 53% dei tifosi è convinto che saranno i giallorossi a vincere, mentre il 25% pronostica un pareggio e il 22% ritiene che trionferanno ipadroni di casa. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati gli esiti più probabili sembrano essere l’1-1, lo 0-1 e il 2-2. Il giallorosso Abraham potrebbe segnare la prima rete, seguito da seguito dal compagno di squadra Zaniolo e dal giocatore scaligero Henry.

L’Osservatorio Eurobet ha inoltre scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per la terzultima gara della stagione, il GP di Città del Messico. Questa tappa è caratterizzata dall’elevatissima altitudine, si disputa infatti a 2.238 metri sopra il livello del mare. È la Red Bull di Verstappen, già aritmeticamente campione del mondo, a partire favorita con il 52% dei pronostici. Il pilota è seguito dalla Ferrari di Leclerc che raccoglie il 32% delle preferenze. Infine, la Mercedes di Hamilton colleziona il 9% delle scelte.

