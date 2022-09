(Adnkronos) - La quinta giornata del campionato di Serie A si apre sabato con tre anticipi. Alle ore 15 è in programma Fiorentina-Juventus, sfida caratterizzata da una rivalità storica. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 65% degli appassionati è convinto che saranno i bianconeri ad aggiudicarsi l’incontro; la vittoria viola è pronosticata al 10%, mentre il pareggio raccoglie il 25% delle preferenze. I marcatori più attesi sono il grande ex Vlahovic (Juventus), all’80% delle scelte e il compagno di squadra Ángel Di María (13%).Tra i risultati esatti più quotati troviamo l’1-2, l’1-3elo 0-2.

Alle ore 18 andrà in scena il Derby della Madonnina con le grandi protagoniste della lotta scudetto nella scorsa stagione Milan e Inter, alla ricerca delle prime conferme. I tifosi pronosticano una stracittadina ricca di colpi scena: la vittoria nerazzurra è data al40%, mentre gli uomini di Pioli sono dati vincenti al 30%. Anche il pareggio viene pronosticato al 30%.Lautaro Martinez è il marcatore più quotato (45%)insieme ai milanisti Giroud e Rafael Leão, che raccolgono rispettivamente il 30% e il 25% delle scelte. Tra i risultati più giocati spiccano l’1-2, l’1-3 e l’1-1.

Sabato sera il Napoli fa visita alla Lazio: entrambe le compagini sono a caccia del successo dopo i pareggi dell’ultimo turno. Secondo l’analisi degli esperti dell’Osservatorio Eurobet, il 65% auspica una vittoria partenopea, mentre i biancocelesti sono dati vincenti al 10%. Il 25% dei tifosi è convinto che la gara terminerà in parità. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l’1-2, l’1-3 e il2-2 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi troviamo il laziale Immobile al 60% delle preferenze insieme agli azzurri Osimhen (20%) e Kvaratskhelia (15%).

Domenica sera la Roma è in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese: il 90% dei tifosi vede gli uomini di Mourinho vincenti. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie della squadra ospite: 1-2, 1-3 e lo 0-3. Giallorossi favoriti anche riguardo i possibilimarcatori: svettano infatti Abraham (55%), Dybala (35%) e Pellegrini (8%).

Questo fine settimana la Formula 1 va in scena in Olanda: il Gran Premio dei Paesi Bassi sarà la quindicesima prova della stagione. La gara si corre domenica 4settembre sul circuito di Zandvoort. Il pilota di casa della Red Bull Max Verstappen tenta di allungare ulteriormente il vantaggio nelle classifiche iridate piloti e costruttori. Per gli appassionati l’olandese risulta nettamente favorito con il 99,7%, seguito in lontananza dalla Mercedes di Hamilton e dal compagno di scuderia Perez che raccolgono rispettivamente lo 0,2% e lo 0,1% delle preferenze.

Il Motomondiale fa tappa a Misano: il circuito Marco Simoncelli ospita il quattordicesimo appuntamento stagionale. In questo GP di San Marino la Yamaha guidata da Quartararo parte favorita con l’89,7% dei pronostici, seguito dalle Ducati di Bastianini e Bagnaia, rispettivamente con il 9,7% e lo 0,2% delle preferenze.

Osservatorio Eurobet

L’Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l’obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

