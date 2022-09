(Milano, 28/9/22) - Milano, 28 settembre 2022. Non tutti possono permettersi di investire ingenti capitali, oppure, semplicemente, non vogliono farlo. Una buona alternativa all’investimento “tutto e subito” sono tradizionalmente considerati i Piani di Accumulo del Capitale, cioè iPAC, investimentiche consistono di accumulare periodicamente una piccola somma che, con il tempo e con il reinvestimento degli interessi, può diventare significativa. I PAC sono servizi forniti dalla banche e dagli intrmediari ai loro clienti.

Il PAC è un tipo investimento adatto a chi ha un reddito fisso o uno stipendio, ma anche a chi è in grado di risparmiare piccole somme senza regolare continuità, magari perché fa lavori precari o perché come libero professionista può non avere la certezza matematica di quando guadagnerà in futuro. Vi sono infatti formule flessibili di PAC, investimenti che consentono di aggiungere soldi al capitale già accumulato anche solo quando se ne dispone.

INVESTIRE IN PAC CON UNA STRATEGIA CHIARA

Investire in PAC, quindi è un modo molto pratico di mettere dei soldi da parte quando non si hanno grossi capitali a disposizione. Ovviamente questo significa che non bisogna aspettarsi di ottenere immediatamente grandi rendimenti e grandi guadagni, perché le percentuali eventualmente ottenute si calcolano su importi mediamente più limitati. Gli investimenti PAC rivelano tutta la loro efficacia, quindi, quando sono preceduti da una strategia e da una pianificazione ottimale, servizi che può fornire un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCF anche tramite una consulenza una tantum o periodica.

Naturalmente, sono anche iPAC investimentiche hanno un costo. Quindi, per valutarne l’efficienza, alla praticità d’uso va associata la capacità di far rendere i capitali nel tempo senza concentrare troppo i rischi. E qui le cose si fanno interessanti.

Sì, perché molte banche e reti hanno il “vizio” di voler guadagnare tanto (mettendo l’interesse primario del cliente magari dopo) dai servizi che offrono ai clienti, e anche con i PAC, investimento peraltro consigliabile, bisogna stare molto attenti.

Il PAC è infatti una modalità d’investimento, un contenitore. È quello che ci si mette dentro che fa la differenza: Azioni? Obbligazioni? Fondi d’investimento? ETF?

PAC IN FONDI O IN ETF?

Nel 99% dei casi le banche propongono ai clienti di accumulare il loro capitale investendolo in fondi d’investimento. Perché? Perché, quasi sempre, più ne vendono ai clienti più ricevono “retrocessioni” dalle società che li gestiscono... Tutto legale, sia chiaro, ma in questo modo come può il cliente essere sicuro che i fondi d’investimento presenti nei PAC siano i migliori per il suo profilo di rischio e per i suoi obiettivi e non i migliori per le tasche della banca? E che nel tempo si potrebbero ottenere con maggiori probabilità maggiori rendimenti tagliando i costi su strumenti meno costosi? Si tratta di un potenziale conflitto d’interesse a cui, invece, i consulenti finanziari indipendenti come SoldiExpert SCF non sono soggetti: per legge non possono prendere soldi che non derivino dalla consulenza prestata ai clienti. Una cosa che pochi fanno nel tradizionale mondo del risparmio gestito, invece, è consigliare, con i PAC, investimentiin ETF. E anche in questo caso la risposta è chiara: gli ETF sono strumenti finanziari efficienti e poco costosi, da cui le banche non guadagno che pochi spiccioli. Eppure i PAC in ETF hanno molte frecce al loro arco, rispetto ai “fondi PAC”.

Gli ETF sono quote di fondi quotate in borsa come le azioni e, a differenza dei fondi a gestione attiva, replicano un indice (benchmark) o una strategia dichiarata in anticipo dall’emittente. Potrebbe sembrare un difetto, ma le analisi storiche dimostrano che i fondi a gestione attiva hanno costi di gestione che incidono pesantemente sui rendimenti e raramente riescono nel tempo a fare meglio di un investimento diretto sui sottostanti, siano essi azioni, obbligazioni o materie prime come oro o petrolio. Per i fondi poi bisogna calcolare anche le frequenti commissioni d’ingresso, di uscita (!) e di performance. Dal punto vista fiscale, i guadagni ottenuti da investimenti in PAC in ETF e fondivengono invece tassati al 26%, cioè allo stesso modo.

I PIANI DI ACCUMULO IN ETF

Tra le diverse opzioni che esistono sul mercato, alcune particolarmente interessanti sono proposte non a caso da banche e SIM che hanno una lunga tradizione di attività online, che presuppone un’attenzione “cliente-centrica” del tutto diversa rispetto a quanto viene fatto dalle banche tradizionali “budget-centriche”. E un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCF può aiutare a scegliere i migliori “mattoni” per costruirsi un PAC o fare confronti e valutazioni su PAC già avviati e tracciare un’analisi costi/benefici sugli strumenti in portafoglio e l’incidenza dei costi. Che possono nel tempo pesare non poco.

Rispetto a un investimento in unica soluzione (il cosiddetto PIC ovvero Piano di Investimento di Capitale) il Pac non è detto naturalmente che otterrà un miglior rendimento poiché questo dipende naturalmente dall’evoluzione degli investimenti sottostanti ma il vantaggio innegabile del Pac è quello di creare una sorta di piano agli investimenti tutto sommato semplice da seguire, facilita il meccanismo del risparmio periodico (i versamenti si possono fare mensili ma anche con altre scadenze) e soprattutto può aiutare a contenere la volatilità poichè si diversificano i punti di ingresso sul mercato.

Non si tratta di modi facili per diventare ricchi, ma semplicemente di modalità d’investimento alternativi e interessanti.

Grazie ai PAC, investimentie operazioni sui mercati possono infatti trasformarsi col tempo in buoni rendimenti, soprattutto grazie anche a una delle poche leve che il cliente ha a disposizione quando opera sui mercati finanziari: il controllo dei costi e la corretta diversificazione.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Questo comunicato è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia. La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unit linked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia. Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com

Approfondimenti

Sito ufficiale: https://soldiexpert.com

Analisi su fondi ed ETF: https://soldiexpert.com/moneyreport/meglio-fondi-o-etf/13853/

Email: ufficiostudi@soldiexpert.com

Numero Verde 800.03.15.88

Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert Pagina Facebook: https://www.facebook.com/soldiexpert