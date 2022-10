(Adnkronos) - Roccabianca, 26 ottobre 2022.L’Italia è la culla delle eccellenze enogastronomiche. Impegno, dedizione e tradizione. Sono queste le parole chiave del successo.

Nel novero delle eccellenze non possiamo non citare il Parmigiano Reggiano, orgoglio e simbolo d’italianità nel Mondo. Presente e futuro si fondono oggi nel progetto de La Grande Bottega Italiana, nata per valorizzare questo straordinario prodotto grazie all’innovazione della rete digitale.

La filiera controllata

Un Parmigiano Reggiano d’eccellenza nasce dalla cura meticolosa di tutta la filiera.

All’interno dell’Azienda Agricola Mondo Piccolo, più di duemila bovine, esclusivamente da latte, vengono nutrite solamente con ciò che offre la terra.

Il fieno rappresenta il 65% della loro dieta ed è totalmente naturale, privo di anticrittogamici e antiparassitari.

Il restante 35% è costituito da materie prime come mais, semi di lino e soia.

Il latte prodotto da Frisone, Brune Alpine e Rosse Danesi non viene sottoposto a trattamenti termici e non contiene additivi.

L’estrema attenzione per tutto il processo produttivo, garantisce la nascita di più di 13.000 forme di assoluta eccellenza.

Le caratteristiche del Parmigiano Reggiano

La stagionatura è un passaggio fondamentale per garantire sapore ed elevata digeribilità al prodotto.

La Grande Bottega Italiana offre sul proprio sito web diverse tipologie di stagionatura e in pochi passaggi è possibile ricevere questo straordinario prodotto direttamente a casa.

Sono state realizzate schede complete per renderne più semplice la scelta: ingredienti, qualità organolettiche e valori nutrizionali.

Gli abbinamenti

Tra le stagionature a disposizione, gli oltre 18 mesi racchiudono

un perfetto equilibrio fra il dolce e l’acido. Il sapore ricco e delicatamente sapido lo rendono il protagonista ideale di aperitivi sfiziosi, accompagnato da verdure crude e un calice di vino bianco.

Maggiormente friabile risulta invece il prodotto dopo oltre 24 mesi di stagionatura, al palato perfettamente bilanciato tra dolcezza e sapidità. Ottimi gli accostamenti con i primi piatti della cucina italiana.

Il riposo di oltre 30 mesi garantisce al Parmigiano Reggiano un colore giallo paglierino più intenso, una consistenza compatta e un gusto deciso. Gli abbinamenti più indicati per esaltarne il sapore sono secondi piatti e vini rossi strutturati.

Una consegna protetta

L’ultimo passaggio viene gestito con estrema cura ed è volto a salvaguardare le qualità organolettiche del prodotto: stiamo parlando della consegna.

Una volta effettuato l’acquisto sul sito web de La Grande Bottega Italiana, la spedizione viene effettuata anche tramite corriere refrigerato, sotto vuoto e sotto azoto per proteggerne il suod gusto inconfondibile.

Per maggiori informazioni

sito e e-shop all’indirizzo www.lagrandebottegaitaliana.com