(Cernusco sul Naviglio, 11 luglio) -

Con questa iniziativa PENNY Italia e WWF sostengono progetto a salvaguardia delle tartarughe marine

Cernusco sul Naviglio, 11 luglio - Proprio da oggi 11 luglio, per i clienti PENNYCard, sarà disponibile la nuova esclusiva collezione di prodotti ecosostenibili firmata WWF. Una linea di prodotti realizzati in materiale riciclato, ideale per il tempo libero, dedicata a tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente senza rinunciare al design moderno ed esclusivo.

Dalla bottiglia termica, alla lunch box, dalla borsa shopping alla linea di zaini per il tempo libero, la nuova collezione si completa con i peluche in PET riciclato. Confermato il format delle collezioni PENNY basato sul sistema della raccolta bollini; un bollino ogni 15€ di spesa con PENNYCard e, raccolti i bollini necessari, i prodotti possono essere ottenuti gratuitamente o tramite contributo. Riservata ai possessori di PENNYCard, l’iniziativa partirà il prossimo 11 luglio e sarà attiva sino al 5 novembre presso tutti i punti vendita PENNY Italia.

Afferma Monica Dimaggio, Coordinatrice Nazionale Sostenibilità PENNY Market: “Anche con questa nuova iniziativa puntiamo sull’aspetto dell’ecosostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Legare il nostro nome a quello di WWF è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, in quanto questa istituzione è famosa in tutto il mondo per i progetti e le attività a tutela dell’ambiente e del pianeta. Tutti i prodotti della nuova collezione provengono da materiali riciclati e inoltre, grazie a questa iniziativa, partecipiamo insieme a WWF a un progetto volto alla protezione delle tartarughe marine, presso l’Oasi WWF a Policoro”.

“Siamo molto contenti di aver sviluppato questa iniziativa insieme a PENNY Market, a sostegno di un progetto importante come quello sulla salvaguardia delle tartarughe marine, presso il Centro di Recupero dell’Oasi WWF di Policoro. Attraverso questa iniziativa, i clienti PENNY Market potranno conoscere uno dei progetti principali del WWF Italia, che interviene su tematiche prioritarie per l’organizzazione. Ci teniamo quindi a ringraziare PENNY Market per il suo prezioso contributo alla nostra causa”. afferma Benedetta Flammini, Direttrice Marketing e Comunicazione WWF Italia.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

