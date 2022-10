PARIS, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Quest'anno la Maison Perrier-Jouët celebra l'anniversario di un fiore che è diventato non solo il simbolo, ma anche fonte di ispirazione. Il motivo dell'anemone giapponese, creato 120 anni fa da Emile Gallé, uno dei pionieri dell'Art Nouveau, incarna perfettamente il rapporto con l'arte e la natura, profondamente radicato nella storia della Maison sin dal 1811. Per accompagnare questo evento, la Maison Perrier-Jouët presenterà la sua collaborazione con l'artista Garance Vallée all'Unique Design x Paris dal 19 al 23 ottobre 2022. Parallelamente all'esposizione, la Maison sarà presente all'Hôtel de Crillon per due cene esclusive create da Boris Campanella, Executive Chef del Crillon, e Pierre Gagnaire, Chef 3 stelle Michelin e ambasciatore della Maison Perrier-Jouët.

Quest'autunno, Parigi sarà deliziata dal dialogo tra arte, natura, champagne e gastronomia.

Le origini del patrimonio Art Nouveau di Perrier-Jouët

Pierre-Nicolas Perrier e Rose-Adélaïde Jouët, fondatori della Maison Perrier-Jouët nel 1811, trasmisero alle generazioni successive la loro passione per la botanica, la devozione per il terroir, l'amore per l'arte e la loro concezione dello champagne. Il figlio Charles Perrier, prima, e Henri e Octave Gallice, in seguito nel 1879, ereditarono la filosofia della Maison mantenendo vivo il patrimonio della Maison. Nel 1902, i fratelli Gallice, collezionisti d'arte ed esteti, incontrarono Emile Gallé, noto botanico e promotore dell'Art Nouveau, movimento che traeva ispirazione dalla natura per la sua creatività elegante e sinuosa. Emile Gallé creò un motivo ispirato all'anemone giapponese per decorare una bottiglia magnum Perrier-Jouët, evocando lo stile floreale degli champagne della Maison. Più di un secolo dopo, l'anemone è diventata l'elemento decorativo emblema in tutto il mondo delle cuvée d'annata Perrier-Jouët Belle Époque.

Un dialogo tra Art Nouveau storico e contemporaneo

Un altro tesoro di Perrier-Jouët: la più grande collezione privata Art Nouveau francese in Europa, con pezzi notevoli di Hector Guimard, Louis Majorelle e Emile Gallé tra gli altri, è ospitata presso la Maison Belle Epoque di Epernay. Ogni anno, dal 2012, la Casa collabora con artisti contemporanei, ai quali affida il compito di rivisitare questo notevole patrimonio con un nuovo impulso creativo. Dopo aver girato il mondo, le interpretazioni contemporanee dell'Art Nouveau trovano posto alla Maison Belle Epoque, dove dialogano con la storica collezione Art Nouveau.

La collaborazione tra Garance Vallée e la Maison Perrier-Jouët: forme di vita unite in simbiosi

Artista, architetto e designer parigina, Garance Vallée collabora quest'anno con la Maison Perrier-Jouët per illustrare la loro visione comune della natura, espressa in tutta la sua diversità, e del posto che l'uomo occupa in essa. Garance Vallée condivide la sua visione di un'unica natura, in cui tutte le forme di vita sono unite fino a formare un'unica entità. Secondo Vallée infatti "l'uomo è nella natura e la natura è nell'uomo", un pensiero che risuona con particolare forza nella Maison Perrier-Jouët, la quale coltiva un rapporto di simbiosi con la natura sin dal 1811.

"Planted Air": L'installazione di Garance Vallée mette in discussione il nostro rapporto con il mondo vivente.

Garance Vallée ha creato un'installazione artistica per la Maison Perrier-Jouët, che sarà presentata all'Unique Design x Paris, una piattaforma nomade che presenterà una nuova generazione di artisti e designer internazionali, durante la sua edizione parigina, dal 19 al 23 ottobre 2022.

"Planted Air" è una reinterpretazione dell'ecosistema del vigneto Champagne. Attore di questa biodiversità universale, il visitatore è invitato a seguire un percorso tra le viti. Garance Vallée ha creato un microcosmo in cui ogni ceppo di vite è una scultura, che appare saldamente radicata nel terroir ricco di gesso della regione della Champagne. Ogni vite si protende verso l'alto con lo slancio verticale della natura dalla terra al cielo.

Rappresentate da forme organiche che creano un linguaggio universale tendente all'astrazione, le forme di vita vegetali, animali e minerali sono unite in simbiosi, un'interdipendenza senza gerarchia. Una natura nella sua espressione più essenziale. Mescolando giochi di scala e riflessi, Garance Vallée attira il visitatore all'interno dell'installazione, creando un'esperienza immersiva del corpo e dell'immagine all'interno dello spazio, attraverso la quale pone le basi per un interrogativo più profondo sul nostro rapporto con il mondo vivente.

Liberamente ispirate alla natura, le curve e gli arabeschi di "Planted Air" ancorano l'installazione a una visione contemporanea dell'Art Nouveau. L'artista ha scelto materiali autentici lavorati da artigiani: i solidi blocchi di pietra calcarea, scolpiti a mano, sono un'evocazione del terroir della Champagne, mentre il ferro battuto, faticosamente martellato da un artigiano specializzato, ricorda i cancelli della Maison Belle Epoque di Epernay.

La Maison Perrier-Jouët incanta l'Hôtel de Crillon

La Maison Perrier-Jouët propone un'esperienza esclusiva che unisce arte, natura, champagne e gastronomia nella raffinata cornice dell'Hôtel de Crillon il 18 e 19 ottobre 2022. Durante queste due serate, che si terranno in una sala privata dell'hotel di lusso parigino, gli ospiti avranno accesso privilegiato a:

- la scoperta della collezione Art Nouveau di Perrier-Jouët: una selezione di pezzi eccezionali è stata trasferita da Epernay a Parigi per l'occasione, tra cui mobili firmati da Emile Gallé, una riproduzione della magnum originale decorata dall'artista e alcuni dei suoi schizzi, squisiti bicchieri da champagne e un'opera di Toulouse-Lautrec, oltre a una serie di tesori provenienti dagli archivi della Maison;

- un'anteprima dell'installazione "Planted Air" di Garance Vallée all'Unique Design x Paris;

- una cena gastronomica a cura di Boris Campanella, Executive Chef dell'Hôtel de Crillon, e Pierre Gagnaire, Chef 3 stelle Michelin e ambasciatore della Maison, per rivelare lo stile floreale e l'eleganza dei vini Perrier-Jouët, che hanno ispirato Emile Gallé 120 anni fa.

L'edizione limitata del 120° anniversario: l'anemone della biodiversità

Il 120° anniversario è l'occasione ideale per celebrare la continuità dello stile delle cuvée d'annata Perrier-Jouët Belle Epoque, rinomate per la loro ricchezza, eleganza e intense note floreali. La Maison Perrier-Jouët aggiunge un tocco creativo al suo patrimonio Art Nouveau invitando i designer austriaci mischer'traxler a creare un'edizione limitata in cui l'iconica anemone subisce una metamorfosi. Settanta specie provenienti dai vigneti della regione dello Champagne si mescolano e si confondono per comporre l'anemone, in una rappresentazione vibrante, colorata e multistrato delle loro interdipendenze. L'anemone della biodiversità illustra il ruolo che tutte le specie, compreso l'uomo, svolgono nell'equilibrio biologico dell'ecosistema a cui appartengono. È questo insieme magnifico e complesso che la Maison Perrier-Jouët contribuisce a preservare, sia nei suoi vigneti che al di fuori degli stessi.

L'omaggio di Séverine Frerson allo stile di Perrier-Jouët Belle Epoque

In occasione di questo 120mo anniversario, Séverine Frerson, mastro di cantina in Perrier-Jouët, rende omaggio allo stile unico della collezione Perrier-Jouët Belle Epoque, composta da eccezionali champagne d'annata noti per la ricchezza, l'eleganza e le intense note floreali.

Creato nel 1964, Perrier-Jouët Belle Epoque è stato il primo champagne della collezione e quindi il primo ad apparire nella famosa bottiglia decorata con gli anemoni di Emile Gallé. Questa iconica cuvée perpetua nel tempo lo stile e la filosofia della Maison Perrier-Jouët.

Per l'edizione limitata, dedicata all'anniversario di Perrier-Jouët Belle Epoque 2013, Séverine Frerson ha modificato il Liqueur de Dosage generalmente aggiunto a questa cuvée. Séverine ha creato un Liqueur derivato da un vino 100% Chardonnay, ottenuto dalle migliori uve del vitigno Perrier-Jouët: quelle prodotte da Bouron-Leroi, un leggendario appezzamento acquisito dai fondatori della Maison, che si trova all'interno del villaggio Grand Cru di Cramant nella Côte de Blancs.

L'invecchiamento in botti di rovere permette a questo unico Liqueur de Dosage di arricchire l'espressione delle note floreali dello champagne e di conferirgli una consistenza ancora più setosa e delicata, che Séverine Frerson paragona ai petali dell'anemone giapponese.

Questa edizione limitata di Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 riflette la visione di Séverine Frerson per il futuro della Maison Perrier-Jouët. La Chef de Cave punta a migliorare ulteriormente l'espressione dello Chardonnay, non solo nelle sue miscele finali, ma anche nel Liqueur de Dosage e nei vini riserva. Rivelando la quintessenza del vitigno distintivo della Maison, Séverine Frerson intensifica gli aromi floreali dei suoi vini e ne rivela di nuovi che ne accentuano ulteriormente la profondità, la ricchezza e le sfumature strutturali.

Informazioni su Garance Vallée

Garance Vallée è un'artista, architetto e designer parigina. Fonde i domini dell'arte, dell'architettura e del design per esplorare nuove relazioni tra l'uomo, il corpo, lo spazio e gli oggetti, nonché i loro legami con la domesticità, la vita quotidiana e l'intimità. Questo approccio la porta costantemente a rivalutare il posto dell'uomo nel suo ambiente e il suo legame con la natura. Incarnando una nuova ondata di talenti creativi che abbracciano l'eclettismo, rompe i vincoli della concezione architettonica per immaginare un universo multidimensionale e decompartimentato. Dalla pittura al disegno, dalla scultura all'architettura e alle installazioni, le sue opere organiche si evolvono naturalmente, testimoniando l'importanza che attribuisce alla sperimentazione e all'esperienza del corpo nello spazio. Dopo la laurea all'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris La Villette nel 2017, Garance Vallée si è impegnata in numerose mostre (personali alla Carvalho Park Gallery di New York e alla Swing Design Gallery di Benevento, Italia; esposizione alla Fondation Lafayette Anticipation di Parigi) e collaborazioni (Nike, Lacoste, Maison Martin Margiela, Elitis, Le Bon Marché) a partire dalla sua installazione TERRA alla Milano Design Week del 2018.

Informazioni sulla Maison Perrier-Jouët

La Maison Perrier-Jouët nasce nel 1811 dalla passione condivisa di una coppia per la natura e l'arte. Fin dall'inizio Perrier e Jouët hanno scelto il vitigno Chardonnay come firma della Maison, definendo così lo stile floreale che contraddistingue gli champagne Perrier-Jouët. Oggi, l'arte e la natura rimangono una fonte inesauribile di ispirazione, che guida ogni azione e creazione della Maison: il modo in cui curiamo le nostre vigne, produciamo i nostri vini e condividiamo la nostra visione del mondo, la visione di una vita più ricca di significato, guidata non dall'impulso di possedere, ma dal desiderio di prosperare; una vita vissuta con gioia e scopo, in simbiosi con la natura.

Maison Perrier-Jouët: Fill your World with Wonder

