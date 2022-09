(Bari, 14/9/22) - Chi è, cosa fa e come si diventa Product Specialist?

Bari, 14 settembre 2022. Lo specialist di sala operatoria, detto anche Product Specialist, è un professionista che opera per conto di imprese produttrici e distributrici di dispositivi medici, che fornisce supporto tecnico applicativo al chirurgo in sala operatoria garantendo l’utilizzo ottimale delle apparecchiature e dei dispositivi medici forniti dall’azienda per cui lavora.

Lo specialist di sala operatoria è una figura professionale che ha avuto una profonda evoluzione negli anni, storicamente è stato sempre un “ex-ferrista”, con un’esperienza tale da poter sempre esprimere un’opinione o dare un consiglio vincente durante un intervento. Negli anni le competenze si sono notevolmente ampliate fino a diventare oggi l’anello di congiunzione tra azienda e chirurgo.

Lo specialist di successo gode della massima fiducia del chirurgo, non solo perché ha una completa conoscenza delle protesi o degli strumenti che rappresenta, ma anche perché ha visto negli anni il maggior numero di interventi possibile, eseguiti dal maggior numero di chirurghi diversi.

Quali competetenze deve avere lo specialist?

Lo specialista di prodotto ha elevata competenza tecnica sui dispositivi medici, compresi quelli più innovativi e tecnologicamente avanzati. Il Product Specialist conosce nel dettaglio la tecnologia e il funzionamento dei dispositivi, i relativi dati tecnici e clinici, le raccomandazioni per il corretto utilizzo, le procedure per impostarne e modificarne la programmazione. Per questo la figura dello specialista di prodotto è prevista in particolare negli ambiti caratterizzati da elevata tecnologia, elevata complessità funzionale ed elevato grado di “personalizzazione” del funzionamento del dispositivo medico in base alle ca Lo specialista di prodotto svolge, inoltre, attività di informazione e formazione sulle caratteristiche tecniche del prodotto, illustrando al clinico tutte le indicazioni per l’impiego ottimale del dispositivo. Può impostare le funzioni dei dispositivi, seguendo le istruzioni impartite dal clinico e sotto la sua supervisione e fornisce indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo del dispositivo.

Qual è la richiesta del mercato nei confronti di questa figura professionale?

Nel 2021 c’è stato l’allarme di Confindustria: “diplomati tecnici introvabili e gap di competenze tra quelle richieste/attese dalle imprese e quelle realmente possedute dai giovani diplomati e laureati, costituiscono oggi un grande limite alla crescita del settore dei dispositivi medici e all’innovazione biomedicale.”

La difficoltà a reperire profili professionalizzanti, dipende del fatto che i percorsi di studio offerti da scuole ed università si concentrano solo sulla trasmissione di conoscenze, queste seppur fondamentali non bastano da sole a garantire un ingresso, una permanenza ed una crescita nel mondo del lavoro. A volte manca il passaggio successivo: come trasformare queste conoscenze in vere e proprie competenze spendibili nel mondo del lavoro?

Come si diventa Specialist di Sala Operatoria?

Per cercare di colmare il gap di competenze tra la formazione scolastica e quella realmente richiesta dalle aziende, Pianeta Studio, Scuola di specializzazione in ambito sanitario, ha realizzato in collaborazione con Apta Biomedical, il primo corso in Italia per diventare specialist di sala operatoria. Obiettivo del corso è fornire le adeguate conoscenze e le reali competenze richieste dalle aziende del settore e quindi spendibili sul mercato del lavoro. Per ottenere questo risultato, Pianeta Studio ha coinvolto nel progetto didattico le principali aziende multinazionali del settore come MEDTRONIC e NUVASIVE che sono partner del progetto.

Al termine del corso, Pianeta Studio non abbandona i propri allievi anzi, li accompagna in un processo di inserimento sul mercato del lavoro; agli alunni, infatti, verrà offerto il servizio di CAREER CONSULTANT, basandosi, cioè, sulla storia professionale, sulle caratteristiche personali e motivazionali dell’alunno e sui risultati ottenuti durante il corso, si occuperà di organizzare colloqui di lavoro con le aziende partner del corso.

Info corso: https://hub.pianetastudio.eu/corso-specialista-di-sala-operatoria?utm_source=adk