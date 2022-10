(Adnkronos) - Prosegue il sodalizio tra il club viola e il brand multiservizi del gruppo SKS365 nella veste di Official Value-Added Services Partner: in rampa di lancio, tra le tante iniziative, campagne social e il contest "Tag & Win" con premi settimanali

Firenze, 10 ottobre 2022 – PlanetPay365 rinnova la partnership con l’ACF Fiorentina per la stagione 2022/23. La piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, sarà ancora al fianco del club toscano, in un percorso di crescita che la vedrà sempre nella veste di Official Value-Added Services Partner.

La nuova sinergia verrà inaugurata ufficialmente stasera nel posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio del quale PlanetPay365 sarà Match Sponsor. In occasione della partita, inoltre, verrà svelato il concorso "Tag & Win" - pensato appositamente per i tifosi viola e i clienti del brand multiservizi -con il quale ogni settimana verranno messi in palio premi brandizzati del club (dalle maglie ai biglietti per le partite) e Gift Card PlanetPay365. L'iniziativa proseguirà fino al 15 aprile 2023 e terminerà con la speciale estrazione finale alla quale potranno partecipare tutti coloro che non vinceranno i premi settimanali.

L’accordo con la Fiorentina punta a consolidare ulteriormente il legame di PlanetPay365 con il territorio, proseguendo un percorso di virtuosa collaborazione e aumentando così la visibilità e la fidelizzazione del brand. Il marchio sarà infatti presente presso lo stadio “Artemio Franchi” sui Led bordo campo, backdrop interviste e maxischermo durante le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia dei Viola. Previste inoltre campagne di social media marketing sui canali ufficiali del club.

“Il rinnovo della sponsorizzazione con Fiorentina è un ulteriore passo di un percorso iniziato due anni e che riteniamo sia strategico per la crescita del nostro brand,” ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365. "Il club viola si contraddistingue per una fan base di tifosi molto calorosa e particolarmente vicina alla squadra; per questo nel corso della stagione svilupperemo una serie di attività congiunte di engagement dedicate ai supporter della Fiorentina con l’obiettivo di valorizzare il nostro brand e far conoscere loro i nuovi servizi a valore aggiunto che ci apprestiamo a lanciare”.

“Siamo molto soddisfatti che PlanetPay365 abbia scelto di proseguire al fianco del nostro Club, a testimonianza del successo di questa partnership che prosegue dal 2020”, ha dichiarato EnricoPeruzzo Revenue Manager di Fiorentina. Questa collaborazione ci consente di continuare a lavorare con un brand che ha il nostro medesimo spirito innovativo e la nostra stessa visione del futuro; la passione che accomuna Fiorentina e PlanetPay365 sia in campo sia fuori, farà la differenza in questo nuovo capitolo della partnership”.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative