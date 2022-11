(Adnkronos) - La cultura e i valori europei sono gli elementi chiave per far crescere il potenziale economico dell'Europa tra i diversi equilibri internazionali

Milano, 9 novembre 2022 – Ci troviamo in una fase storica complessa: la rapida ripresa della domanda dopo la pandemia ha innescato la più vasta ondata di inflazione dopo gli anni ottanta. La guerra in Ucraina ha provocato l'esplosione dei prezzi dell'energia in Europa evidenziando la nostra dipendenza energetica, figlia di una positiva visione multilaterale degli ultimi 20 anni. Il tutto mentre i Paesi devono ripensare e ridisegnare modelli di crescita compatibili con l’emergenza ambientale. Una sfida impari, che può essere vinta facendo leva su decisioni chiare e condivise e nuovi modelli produttivi.

Di questo si è parlato nel corso della cena di gala organizzata da Porsche Consulting nel contesto del World Business Forum. Ospite della serata José Manuel Barroso, uno dei leader europei più influenti degli ultimi 20 anni, che ha descritto il panorama geopolitico globale sempre più mutevole nel quale le imprese si trovano ad operare.

L’evento ha riunito una trentina di imprenditori italiani e CEO di aziende internazionali con l’obiettivo di creare un’occasione tra leader d’azienda per immaginare soluzioni e visioni comuni per il futuro vantaggio competitivo delle aziende europee.

“Nel percorso di globalizzazione degli ultimi 30 anni L'Europa ha trovato una posizione prospera, stabile e rassicurante nell'industria manufatturiera, ma è fuori dalle piattaforme digitali. Il settore produttivo europeo genera il 38% del valore aggiunto mondiale, ma ci si pone dei dubbi rispetto a quanto, in un futuro fortemente digitalizzato, la manifattura industriale possa rimanere rilevante per la competitività globale” ha dichiarato JosefNierling AD Porsche Consulting in Italia durante l’incontro.

In Italia in particolare circa il 55% delle aziende italiane fa parte di catene internazionali, ma sono spesso piccole e fortemente dipendenti da grandi clienti esteri. Costituiamo solo 3% del commercio globale. Nuove frontiere tecnologiche stanno cambiando l'economia e gli equilibri di potere: il nostro Paese è lontano da queste grandi frontiere.

“È ora il momento di ripartire dalla cultura e dai valori europei per creare stabilità e promuovere un ambiente di crescita che rafforzi il potenziale economico europeo tra nuovi equilibri internazionali” - ha chiosato Nierling, ponendo poi alla platea un quesito importante: “sarà la sostenibilità del nostro pianeta il tema che riporterà le potenze internazionali a discutere un multilateralismo pacifico globale? Io credo di sì” – ha conclusoil manager della società di consulenza strategica affiliata al noto produttore di auto di Stoccarda.

Porsche Consulting GmbH è una società tedesca leader nella consulenza operativa e strategica, consociata del produttore di auto sportive Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG di Stoccarda. Seguendo il principio di "visione strategica. implementazione intelligente", i suoi consulenti supportano i leader del settore in temi di strategia, innovazione, miglioramento delle prestazioni e sostenibilità. La rete globale di 12 uffici di Porsche Consulting serve clienti nei settori della mobilità, dei beni industriali, dei beni di consumo, in quello medicale e dei servizi finanziari.

