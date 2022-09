( 8/9/22) - 8 settembre 2022. Il Premio Fotografico Nazionale IgersItalia giunge quest’anno alla decima edizione e anche nel 2022 è patrocinato dal Ministero della Cultura

È ufficialmente aperta la call annuale che IgersItalia lancia a fotografi amatori e professionisti e content creators che, attraverso Instagram e il visual storytelling, sono pronti a raccontare storie e magari a vincere una delle competizioni fotografiche italiane più prestigiose.

Il filo conduttore sarà un viaggio in giro per l’Italia declinato per ciascuna delle categorie e attraverso le quali gli autori, con i loro scatti, potranno rappresentare le bellezze, i luoghi, la cultura, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2022.

LE CATEGORIE DEL PREMIO FOTOGRAFICO NAZIONALE IGERSITALIA 2022

Luoghi della cultura

Il nostro patrimonio artistico e culturale è unico al mondo. L’Italia è il Paese che possiede la più alta presenza di siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, migliaia tra musei, biblioteche, siti archeologici e luoghi della cultura. Raccontaci con uno scatto la bellezza della cultura in Italia.

Travel Photography

L’Italia è un Paese meraviglioso, e non ci stancheremo mai di dirlo. Coste, montagne, centri storici e panorami mozzafiato. La recente pandemia ci ha insegnato che a pochi passi da casa possiamo trovare luoghi unici, fino a quel momento forse trascurati, nello stesso tempo la crisi climatica ci sprona a preservarli, a prendercene cura e a rispettare la natura. Quest’anno la categoria Travel Photography dovrà essere rappresentata tenendo conto di questi due punti chiave per raccontare di un turismo sostenibile che ascolti la Terra.

Street Photography

Bruce Gilden ha detto: “Se riesci a sentire l’odore della strada mentre guardi una foto, allora è street photography”, questo potrebbe essere un buon mantra quando si cerca di fermare in uno scatto quello che accade davanti a noi. In un mercato rionale, per strada, in metropolitana, cogliendo quell’espressione o quel gesto che fa la differenza nel documentare un momento unico di interazione tra persone e luoghi.

Food Photography

In ogni regione e paese italiani ci sono tradizioni culinarie tramandate da generazione in generazione. La nostra cucina è davvero variegata. Condizionata ed evolutasi in migliaia di anni grazie alle influenze di chi è passato nella nostra penisola. Cosa c’è dietro un piatto? Cosa caratterizza la nostra convivialità a tavola? Cosa avviene durante i raccolti?

Ritratto

“L’essenziale è spesso invisibile; è solo il cuore, e non l’occhio, a poterlo cogliere, ma la macchina fotografica a volte sfiora tracce di quella sostanza”, Isabel Allende, nella sua opera “Ritratto in seppia”. Con quali parole migliori è possibile spegare un ritratto?

Bianco e Nero

Una categoria per chi vuole raccontare con la luce e le ombre l’anima delle cose. Le diverse sfumature di grigi e di contrasti tra i neri e i bianchi sono la caratteristica di questo stile o probabilmente state of mind fotografico.

Drone Photography

Il nostro Paese raccontato dall’alto. Dopo essere stata introdotta tra le categorie l’anno scorso, quest’anno è stata riconfermata per ammirare con una prospettiva diversa le bellezze dell’Italia.

Menzione Speciale Roma Capitale – Raccontando Roma

Anche quest’anno Roma Capitale sarà tra i partner del Premio e selezionerà una foto partecipante che meglio saprà catturare lo spirito della città eterna.

NOVITÀ DEL PREMIO FOTOGRAFICO NAZIONALE IGERSITALIA 2022

L’edizione 2022 del Premio Fotografico Nazionale IgersItalia prevede due nuove categorie:

Fotogiornalismo

Succedono cose, che diventano fatti e che a loro volta vengono resi notizie. Abbiamo deciso di introdurre questa nuova categoria per avere uno spaccato che racconti l’Italia con gli avvenimenti accaduti quest’anno attraverso le foto di chi ha documentato quei momenti importanti.

Reels

Tutti sappiamo che Instagram nel corso degli anni si è evoluto e ha introdotto man mano modifiche, migliorie, novità. Ci sembrava fondamentale stare al passo con queste evoluzioni della piattaforma e aggiungere questa categoria in cui, attraverso i video, si racconti il paesaggio italiano.

COME PARTECIPARE AL PREMIO FOTOGRAFICO NAZIONALE IGERSITALIA 2022

Per partecipare è semplice ma ricorda che, come da consuetudine, verranno presi in considerazione dalla giuria soltanto le foto e i reels condivisi sul prorio profilo Instagram dal 1 gennaio 2022, quindi solo quelli di quest’anno. Prima di procedere con la submission delle tue foto ti invitiamo caldamente a leggere il regolamento del Premio NELLA SEZIONE DEDICATA.

Per partecipare CLICCA QUI e segui le istruzioni.

