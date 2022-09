BANGALORE, India, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, una società con sede a Bangalore, presenta il suo PGY-SSM-EV-Tester SD, tester di convalida elettrica CA/CC eMMC per la caratterizzazione elettrica della scheda SD per UHS-i ed eMMC per la specifica HS400 (eMMC5.1). Questa soluzione innovativa consente agli ingegneri di convalida di testare le schede SD e i dispositivi eMMC selezionando con il clic di un pulsante diverse modalità operative e caratterizzando centinaia di specifiche elettriche e di temporizzazione, risparmiando notevoli quantità di tempo.

Configurazione di PGY-SSM-EV-Tester

PGY-SSM-EV-Tester offre la flessibilità di selezionare la scheda SD, la scheda microSD o il dispositivo eMMC e le modalità di funzionamento a scopo di test. PGY-SSM-EV-Tester consente all'utente di impostare questi dispositivi su diverse modalità e di inviare comandi di lettura e scrittura. Il software PGY-SSM-EV-Tester comunica con l'oscilloscopio per acquisire i segnali clock, command, strobe e data attraverso un'interfaccia ethernet. Il software analizza i dati acquisiti da oscilloscopio sulle caratteristiche CA e CC delle schede SD e i dispositivi eMMC.

PGY-SSM-EV-Tester effettua 100.000 misurazioni per schede SD e dispositivi eMMC e controlla anche i limiti specificati nel documento standard. PGY-SSM-EV-Tester consente al tecnico di scrivere diversi casi di test. Il Tester concede la flessibilità di variare l'intervallo di tempo tra il segnale di clock e di comando e di convalidare le specifiche dei confini.

Software PGY-SSM-EV-Tester

Caratteristiche principali della soluzione di misurazione elettrica PGY-SSM-EV-Tester CA/CC per SD ed eMMC

Per informazioni sul prodotto, visitare il sito web https://prodigytechno.com/device/sd-emmc-ac-dc-tester/

Prezzi, disponibilità:

PGY-SSM-EV-Tester è ora disponibile per l'ordinazione. Per valutazione e prezzi, scrivere a contact@prodigytechno.com

Informazioni su Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt ltd è leader nella fornitura di soluzioni innovative di esercizio e analisi di protocollo per tecnologie tradizionali ed emergenti come PCIe, UFS4, eMMC, SD, SDIO, UHS II, I3C, RFFE, SPMI. Forniamo inoltre soluzioni di Protocol Decode e PHY layer testing sulle apparecchiature di prova e misura. Gli sforzi costanti dell'azienda includono la riuscita implementazione di soluzioni innovative e complete di analisi di protocollo che utilizzano le più recenti tecnologie hardware.

Contatto:

Godfree CoelhoGodfree.coelho@prodigytechno.com +91 80 4212 6100

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899589/PGYSSMEVTesterSetup.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899590/GYSSMEVTesterSoftware.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/prodigy-technovations-annuncia-la-prima-soluzione-di-convalida-elettrica-cacc-del-settore-per-schede-sd-e-dispositivi-emmc-301629227.html